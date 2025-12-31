快訊

滿是AI味的履歷大量湧入企業 求職市場陷入同質化困境

身分反轉！美兩名資安專家勾結勒索集團 向業者索討數百萬美元認罪

跨年後「強冷探10度」歐美德三模式確認！粉專：下周還有一波冷空氣接力

聽新聞
0:00 / 0:00

德國史上罕見大案！耶誕假期銀行金庫被鑿穿…洗劫金額恐上看33億

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
在這張德國蓋爾森基興警方30日發布的照片中，警消前一天發現當地儲蓄銀行的金庫被盜賊鑽開，牆上留下一個大洞。路透
在這張德國蓋爾森基興警方30日發布的照片中，警消前一天發現當地儲蓄銀行的金庫被盜賊鑽開，牆上留下一個大洞。路透

德國發生一起重大竊案，警方30日表示，竊賊趁耶誕節假期期間銀行暫停營業、人潮稀少之際，「鑽入」一家銀行金庫，從客戶保管箱中盜走至少價值1000萬歐元（約台幣3億7470萬元）的現金與貴重物品，約2700人受害。德新社（dpa）指出，這起竊案可能是德國史上規模最大的劫案之一。

⭐2025總回顧

路透與美聯社報導，這起案件發生在德國西部城市蓋爾森基興一家儲蓄銀行（Sparkasse）分行。德國多數商店與銀行自12月24日晚間起在聖誕假期期間關閉，警方直到29日凌晨火警警報響起後，才發現牆壁遭鑽出一個洞，金庫已被洗劫一空。

警方在聲明中指出，歹徒疑似使用大型鑽孔設備，鑽穿金庫的地下室牆壁後闖入，撬開數千個保管箱，盜走現金與貴重物品。警方發言人諾瓦奇克（Thomas Nowaczyk）表示，調查人員研判失竊金額介於1000萬至9000萬歐元之間（約台幣3億7470萬元至33億7230萬元）。蓋爾森基興儲蓄銀行發言人未立即回應媒體詢問。

遭竊銀行30日仍然關閉，約200人到場要求進入。根據報導，數十名憤怒的客戶聚集在門口，高喊「讓我們進去！」一名在分行外等待的男子接受世界報（Welt）採訪時表示：「我昨晚無法入睡，銀行完全沒有提供任何資訊。」並補充指出，他已使用該保管箱25年，裡面存放的是退休積蓄。另有一名男子表示，他的保管箱內存放的是為家人準備的現金與珠寶。

警方表示，有目擊者通報27日晚間曾看到數名男子在附近一處停車場的樓梯間搬運大型袋子。另有通報指出，一輛黑色Audi RS 6於29日清晨駛離該停車場，車內有人戴著面罩，車牌屬於一輛在距離蓋爾森基興東北方200多公里的漢諾威遭竊車輛。

德國 發言人 客戶

延伸閱讀

德國關切共軍環台軍演 籲維持台海和平穩定

印度稱擠下日本成第4大經濟體 目標3年內取代德國

德智庫：美國關稅重創汽車機械 出口走弱成新常態

德國募兵制轉捩點：當和平的前提出現動搖，重啟義務役就是最佳解？

相關新聞

有私人醫院與水療中心！納瓦尼盟友揭露克里米亞40億豪宅「疑為普亭打造」

莫斯科時報與俄羅斯獨立媒體Meduza 30日報導，俄羅斯已故反對派運動人士納瓦尼的盟友公布一項調查，指控烏克蘭克里米亞...

德國史上罕見大案！耶誕假期銀行金庫被鑿穿…洗劫金額恐上看33億

德國發生一起重大竊案，警方30日表示，竊賊趁耶誕節假期期間銀行暫停營業、人潮稀少之際，「鑽入」一家銀行金庫，從客戶保管箱...

川普：伊朗若重建核武 美將再襲

美國總統川普廿九日在佛州海湖莊園和以色列總理內唐亞胡會面。川普說，若伊朗持續發展彈道飛彈與核武計畫，將不排除支持以色列再...

無強大對手競爭　幾內亞軍政府領袖頓波雅當選總統

根據幾內亞選舉總局今天公布的初步結果，在缺乏主要反對派領袖參與的投票中，軍政府領導人頓波雅（Mamady Doumbou...

滿是AI味的履歷大量湧入企業 求職市場陷入同質化困境

人工智慧（AI）正逐步改變全世界求職與聘雇的流程，求職者使用AI撰寫履歷，企業則運用AI進行篩選甚至擔任面試官。不過美國最新統計結果很諷刺：原旨在簡化媒合的科技，反而讓求職者更難脫穎而出。美國企業高層指出，大量相似履歷湧入，甄選變得困難，「一切看起來都像 AI 生成」。雙方被演算法隔離，求職者等待錄取的時間比以往更長。日本樂敦製藥決定反其道而行，未來將取消書面審查，直接進行15分鐘真人面試，更真實地評估應徵者。

通膨攀升貨幣崩潰 伊朗內外交困

紐時、法新社及伊朗通訊社（ＩＲＮＡ）等伊媒廿九日報導，有民眾走上德黑蘭與伊朗其他城市抗議通膨攀升和伊朗貨幣里亞爾崩潰。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。