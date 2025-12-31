德國史上罕見大案！耶誕假期銀行金庫被鑿穿…洗劫金額恐上看33億

德國發生一起重大竊案，警方30日表示，竊賊趁耶誕節假期期間銀行暫停營業、人潮稀少之際，「鑽入」一家銀行金庫，從客戶保管箱中盜走至少價值1000萬歐元（約台幣3億7470萬元）的現金與貴重物品，約2700人受害。德新社（dpa）指出，這起竊案可能是德國史上規模最大的劫案之一。

路透與美聯社報導，這起案件發生在德國西部城市蓋爾森基興一家儲蓄銀行（Sparkasse）分行。德國多數商店與銀行自12月24日晚間起在聖誕假期期間關閉，警方直到29日凌晨火警警報響起後，才發現牆壁遭鑽出一個洞，金庫已被洗劫一空。

警方在聲明中指出，歹徒疑似使用大型鑽孔設備，鑽穿金庫的地下室牆壁後闖入，撬開數千個保管箱，盜走現金與貴重物品。警方發言人諾瓦奇克（Thomas Nowaczyk）表示，調查人員研判失竊金額介於1000萬至9000萬歐元之間（約台幣3億7470萬元至33億7230萬元）。蓋爾森基興儲蓄銀行發言人未立即回應媒體詢問。

遭竊銀行30日仍然關閉，約200人到場要求進入。根據報導，數十名憤怒的客戶聚集在門口，高喊「讓我們進去！」一名在分行外等待的男子接受世界報（Welt）採訪時表示：「我昨晚無法入睡，銀行完全沒有提供任何資訊。」並補充指出，他已使用該保管箱25年，裡面存放的是退休積蓄。另有一名男子表示，他的保管箱內存放的是為家人準備的現金與珠寶。

警方表示，有目擊者通報27日晚間曾看到數名男子在附近一處停車場的樓梯間搬運大型袋子。另有通報指出，一輛黑色Audi RS 6於29日清晨駛離該停車場，車內有人戴著面罩，車牌屬於一輛在距離蓋爾森基興東北方200多公里的漢諾威遭竊車輛。