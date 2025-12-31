聽新聞
美首攻委國本土 炸毀碼頭區域

聯合報／ 編譯陳韻涵茅毅／綜合報導

美國總統川普廿九日說，美方日前攻擊委內瑞拉一處將毒品裝載至船隻的碼頭區域。這是自他加強施壓委國總統馬杜洛以來，已知首次攻擊委國境內目標。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）同日報導，這是中情局（ＣＩＡ）利用無人機所為。

川普在紐約ＷＡＢＣ電台老闆、共和黨金主卡齊瑪提迪斯廿六日播出的專訪中指稱，委國有一個大型工廠或大型設施，運毒船就從那來；「兩天前我們加以摧毀、迎頭痛擊，發生大爆炸」。但他未詳述由誰或哪個單位執行和作戰方式，只說地點就在委國海岸線附近。

川普廿九日則在佛州海湖莊園對媒體提到，那個碼頭大爆炸，就是他們裝載毒品之處；他們將毒品裝船運送，「我們已攻擊所有的運毒船，現在攻擊裝船作業區」。有專家指出，美軍可能以販毒集團的基礎設施為目標，例如港口設施及倉庫，這些集團會在碼頭旁貯藏古柯鹼再轉運。

近幾月來川普屢屢公開暗示，可能在南美洲、委國或其他國家採取地面行動。他十月就證實，已授權ＣＩＡ在委國展開祕密行動。但他廿九日被媒體提問時，僅表示「我很清楚誰幹的，但我不想說」。

彭博卅日引述知情人士報導，委國已知的大部分石油蘊藏，均集中在全球最大的石油蘊藏區「奧利諾科石油帶」。委國國營石油公司計畫將該重油帶的石油日產量至少削減二成五，降至五十萬桶。該公司廿三日就已批准此一減產計畫，廿八日啟動部分油井的關閉作業。

另外，美國南方司令部廿九日在社媒發布影片，黑白畫面顯示一艘行駛中的船舶兩度遭砲擊，造成兩名「毒品恐怖分子」死亡。美軍指控該船在東太平洋「參與販毒活動」，但未提供證據。

美國 委內瑞拉

