川普：伊若重建核武 美將再襲

美國總統川普廿九日在佛州海湖莊園和以色列總理內唐亞胡會面。川普說，若伊朗持續發展彈道飛彈與核武計畫，將不排除支持以色列再次對伊朗發動攻擊。對此，伊朗最高領袖哈米尼顧問夏卡尼同日在社媒Ｘ發文回應，將立即嚴厲回應任何侵略行為；伊朗總統裴澤斯基安卅日也在Ｘ寫道，將令敵方後悔。

川普表示，「我看到有報導提到，他們正擴建武器設施等東西，果真如此，他們使用的可能不是我們摧毀的那些設施，而是其他地方；我們完全清楚他們的去向與行動，我希望他們沒那麼做，我們不想再浪費Ｂ-二轟炸機的燃料，來回可得卅七小時」。

川普強調，「我希望他們別再試圖重建，要是真的重建，我們將別無選擇，只能迅速徹底摧毀；且可能比六月更強力」。

川普還說，希望以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯的加薩停火協議能盡快進入第二階段，但必須於極短時間內解除哈瑪斯的武裝。

川普也聲稱，以色列總統赫佐格對他說，打算特赦內唐亞胡涉及貪腐的相關指控，且「正進行中」。但赫佐格辦公室隨即聲明，自內唐亞胡提請赫佐格特赦以來，川、赫兩人之間沒任何對話。「川內會」後，美國國防部廿九日宣布，波音拿下總值八十六億美元的以軍Ｆ-十五戰機合約。

加薩第一階段停火自十月起，在前年十月加薩戰爭爆發後遭綁架的二五一名人質中，除了一人，其餘均已獲釋或罹難。第二階段則將在由川普親任主席的和平委員會監督下，重建非軍事化的加薩。

有許多棘手的後勤和人道問題亟需解決，包含如何重建加薩、解除哈瑪斯武裝和組成國際維穩部隊（ＩＳＦ）的安全機構。

哈瑪斯已表達願討論凍結或儲存武裝，但堅持主張只要以色列占領巴勒斯坦領土一天，它就有權採取武裝抵抗。