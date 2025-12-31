聽新聞
通膨攀升貨幣崩潰 伊朗內外交困

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導

紐時、法新社及伊朗通訊社（ＩＲＮＡ）等伊媒廿九日報導，有民眾走上德黑蘭與伊朗其他城市抗議通膨攀升和伊朗貨幣里亞爾崩潰。

過去一周里亞爾兌美元匯率創新低。根據匯價監測網站資料數據，廿八日約一四二萬里亞爾才能兌一美元，反觀一年前是八十二萬里亞爾兌一美元。廿八日里亞爾兌歐元的匯率則近一七○萬里亞爾兌一美元。

十二月通膨率年增達百分之四十二點二，有資料數據顯示甚至達百分之五十二，尤其包含民生必需品的諸多商品，實際漲幅遠高於此。

專家認為，伊朗經濟困境加劇的因素很多，從治理不善到導致國家經濟持續遭封閉的政策。川普政府加強限制伊朗對外國銷售石油的作為，和六月的以伊戰爭期間，伊朗政府動用伊朗銀行資金支付戰費，也已加劇伊朗經濟惡化。

在當前的經濟混亂下，伊朗央行總裁法爾津廿九日請辭，伊朗政府已接受。總統府新聞官塔巴塔巴伊在社媒Ｘ發文宣布，總統裴澤斯基安決定任命前財長赫瑪提接任。但赫瑪提三月才因里亞爾大貶而下台。

裴澤斯基安廿八日對國會談到明年度預算案時，坦言眼下伊朗經濟危機的嚴重性。他說，「勞工們喊加薪；那我們錢從哪來？」他並歸咎過去幾屆政府、國會及官員所做的相關決策造成此一情況。該預算案反映出伊朗政府面臨的兩難，即在出口石油的收入銳減下，只能更仰賴稅收。伊朗半官方的塔斯尼姆通訊社報導，國會廿九日否決該預算案。

經濟混亂也對伊朗領導高層帶來新的挑戰，他們一邊尋求維持對全國九二○○萬人民的控制，一邊從六月被川普政府的「極限施壓」及以色列襲擊其核設施中恢復。裴澤斯基安在廿七日刊登的專訪中指稱，「我們正和美以與歐洲處於全面的戰爭狀態，這些外部勢力想讓我國臣服」。

伊朗勞工新聞通訊社廿九日報導，抗議群眾要求政府立刻介入，以抑制匯率大幅波動和提出明確的經濟策略。部分進口商品的銷售正陷入停滯，買賣雙方都被迫觀望。根據伊朗法斯通訊社發布的影像，群眾聚集在德黑蘭市中心一條要道示威，維安部隊疑似在現場施放催淚瓦斯，以驅散群眾。

伊朗 以色列 美國

