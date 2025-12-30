鄭力城調任駐西班牙代表 曾獲瓜地馬拉總統贈勳表揚

快訊

中央社／ 台北30日電

外交部駐外人事異動，拉美司長鄭力城調任駐西班牙代表，遺缺由駐巴拉圭大使韓志正調任，駐墨西哥代表李岳融則任駐巴拉圭大使。

駐西班牙代表懸缺多時，行政院已核定，拉美司長鄭力城將任西班牙代表一職。鄭力城畢業於淡江大學西班牙語學系、拉丁美洲研究碩士，以及西班牙馬德里康普頓斯大學國際公法暨國際關係博士學程。

鄭力城對拉美事務熟悉，曾派駐宏都拉斯汕埠總領事館、駐哥斯大黎加大使館、駐西班牙代表處、駐尼加拉瓜大使館、駐厄瓜多代表處；2023年初返台擔任拉美司長前，則是駐瓜地馬拉大使。

鄭力城曾於2022年11月獲瓜地馬拉時任國防部長雷耶斯（Henry Reyes Chigua）頒贈「懋績十字勳章」，同月另獲瓜地馬拉時任總統賈麥岱（AlejandroGiammattei）頒贈「元首國鳥勳章」，表彰鄭力城對台灣與瓜地馬拉關係的卓越貢獻。

拉美司長遺缺將由駐巴拉圭大使韓志正擔任，今年初才抵任墨西哥代表的李岳融則任駐巴拉圭大使，而外交部專門委員、中美洲經貿辦事處主任徐韶慧調升駐墨西哥公使銜代表。

瓜地馬拉 西班牙 巴拉圭

