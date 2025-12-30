伊朗示威未平 德黑蘭與伊斯法罕學生加入抗議

伊朗媒體報導，在首都德黑蘭的店家因經濟困境而連日示威後，德黑蘭及中部城市伊斯法罕許多大學今天也爆發學生抗議，抨擊生活水準下降。

伊朗勞工新聞通訊社（ILNA）報導：「德黑蘭的沙希德貝赫什提大學（Shahid Beheshti University）、哈金納塞圖希科技大學（Khaje Nasir Toosi University ofTechnology）、夏立夫理工大學（Sharif University ofTechnology）、埃米爾卡比爾理工大學（AmirkabirUniversity of Technology）、科學與文化大學（University of Science and Culture）、伊朗科學與科技大學（Iran University of Science and Technology）以及伊斯法罕理工大學（Isfahan University of Technology）均爆發示威。」

根據流亡反對派團體「伊朗全國抵抗委員會」（NCRI）今天發布的聲明，在德黑蘭大學（TehranUniversity）宿舍，學生們高喊「學生寧死也不受辱」、「我們全團結一致」等口號。由於擔心群眾加入學生行列，情報及維安單位人員包圍並封鎖宿舍大門。

德黑蘭部分店家與商販近日停止營業，藉此抗議經濟困境及伊朗貨幣匯率的劇烈波動，總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）今天敦促政府傾聽抗議者的「正當訴求」，政府也已宣布撤換中央銀行總裁。

智庫「中東論壇」（Middle East Forum）表示，幾乎每所主要大學都有學生呼籲「加入人民」，促使安全人員包圍了好幾個校區。

此外，中東論壇還指出，相較於2022年主要由Z世代推動的「女性、生命、自由」（Women, Life,Freedom）運動，當前動亂似乎吸引更廣泛的社會階層參與。

影片顯示，這次的抗議者多為中年及勞工階層人士，許多人甚至直接面對安全人員，在一些錄影中可聽到示威者近距離對著警察高喊，稱他們可恥或呼籲他們倒戈。