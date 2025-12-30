泰柬停火協議撐過72小時 但曼谷暫緩釋放18名柬士兵

泰國與柬埔寨邊界衝突最新停火協議今天通過維持72小時的考驗，達到雙方為取得更持久和平所設定的初步目標。但曼谷表示，由於曾有違反協議情況，因此延後釋放18名柬埔寨士兵。

路透社報導，泰柬兩國本月初邊境衝突再起，打破美國總統川普（Donald Trump）與馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）10月為讓雙方停止7月爆發的衝突，而協助斡旋達成的停火協議。

最新衝突持續20天，雙方出動戰鬥機並互射火箭和大砲，造成至少101人死亡、50萬多人流離失所。兩國國防部長27日簽署協議，自當天中午起停火，且泰國將在停火維持72小時後釋放18名柬埔寨士兵。

泰國外交部發言人尼孔德（Nikorndej Balankura）今天在記者會上表示，泰軍28日夜間偵查到多架來自柬埔寨的無人機，認為違反停火協議，因此已重新考量移交士兵的時間點，將「視安全情況而定」，但可能「很快發生」。

柬埔寨當局則強烈否認動用無人機，並已於昨晚發布全國禁用無人機的命令。

泰國外交部也已就1名泰國士兵昨天在邊境遭地雷炸斷1條腿，而向柬埔寨提出正式抗議。地雷誤炸事件正是兩國近期衝突再起的導火線。