快訊

父住院女兒從未探望…死後秒辦繼承 律師曝父生前做對2事：判定失權

疑棄保潛逃？三灣前鄉長温志強一審重判499年 苗栗地院：汲取經驗精進

共軍無人機空拍台北101？國防部：共機未進24海浬 明顯認知作戰

泰柬停火協議撐過72小時 但曼谷暫緩釋放18名柬士兵

中央社／ 曼谷30日綜合外電報導
泰國外交部發言人尼孔德（Nikorndej Balankura）今天在記者會上表示，泰軍28日夜間偵查到多架來自柬埔寨的無人機，認為違反停火協議，因此已重新考量移交士兵的時間點，將「視安全情況而定」，但可能「很快發生」。 歐新社
泰國外交部發言人尼孔德（Nikorndej Balankura）今天在記者會上表示，泰軍28日夜間偵查到多架來自柬埔寨的無人機，認為違反停火協議，因此已重新考量移交士兵的時間點，將「視安全情況而定」，但可能「很快發生」。 歐新社

泰國柬埔寨邊界衝突最新停火協議今天通過維持72小時的考驗，達到雙方為取得更持久和平所設定的初步目標。但曼谷表示，由於曾有違反協議情況，因此延後釋放18名柬埔寨士兵。

⭐2025總回顧

路透社報導，泰柬兩國本月初邊境衝突再起，打破美國總統川普（Donald Trump）與馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）10月為讓雙方停止7月爆發的衝突，而協助斡旋達成的停火協議。

最新衝突持續20天，雙方出動戰鬥機並互射火箭和大砲，造成至少101人死亡、50萬多人流離失所。兩國國防部長27日簽署協議，自當天中午起停火，且泰國將在停火維持72小時後釋放18名柬埔寨士兵。

泰國外交部發言人尼孔德（Nikorndej Balankura）今天在記者會上表示，泰軍28日夜間偵查到多架來自柬埔寨的無人機，認為違反停火協議，因此已重新考量移交士兵的時間點，將「視安全情況而定」，但可能「很快發生」。

柬埔寨當局則強烈否認動用無人機，並已於昨晚發布全國禁用無人機的命令。

泰國外交部也已就1名泰國士兵昨天在邊境遭地雷炸斷1條腿，而向柬埔寨提出正式抗議。地雷誤炸事件正是兩國近期衝突再起的導火線。

柬埔寨 衝突 泰國

延伸閱讀

泰柬中外長雲南會晤 學者：中國以雙邊關係操作調停

王毅與泰柬外長會談 願助東盟監督停火、提供人道物資

泰外長訪中與王毅見面 聚焦泰柬停火後邊境局勢

泰柬衝突20天簽即刻停火協議 釋放戰俘待72小時觀察期

相關新聞

歐盟發言人稱圍台軍演加劇區域緊張 反對武力改變現狀

路透30日報導，歐盟執委會發言人當天表示，中國在台灣周邊舉行的軍事演習進一步加劇該區域緊張，並說歐盟對維護台灣海峽現狀具...

路透：陸強制晶片製造商採用50%國貨 這家公司蝕刻設備已有長足進展

路透引述知情人士報導，中國大陸正要求晶片製造商在增加新產能時，至少要使用50%的國產設備，以推動打造自給自足半導體供應鏈...

泰柬停火協議撐過72小時 但曼谷暫緩釋放18名柬士兵

泰國與柬埔寨邊界衝突最新停火協議今天通過維持72小時的考驗，達到雙方為取得更持久和平所設定的初步目標。但曼谷表示，由於曾...

歐盟分析：美中依賴歐半導體等產業 或成談判優勢

歐盟執委會一份內部分析報告顯示，在航太設備、半導體製造、醫藥原料與精密工業機械等多項關鍵產業，美中對歐盟依賴程度遠高於想...

養殖熊隻取熊膽產業長期遭批評 韓2026年起全面禁止

韓國政府表示，明年1月1日起將正式終結規模日益縮小、但長期以來備受批評的養殖熊隻取熊膽產業

歐洲之星隧道電力故障運行受阻 多班列車已取消

連接英國與歐洲大陸的高速列車「歐洲之星」（Eurostar）營運商今天建議旅客更改行程，原因是英吉利海峽（English...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。