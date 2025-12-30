歐洲之星隧道電力故障運行受阻 多班列車已取消
連接英國與歐洲大陸的高速列車「歐洲之星」（Eurostar）營運商今天建議旅客更改行程，原因是英吉利海峽（EnglishChannel）隧道電力故障，導致列車運行「嚴重受阻」，包括列車大幅延誤及臨時取消。
法新社報導，「歐洲之星」營運商在官網表示：「我們強烈建議所有旅客將行程改至其他日期。非必要，請勿前往車站，除非已持有車票。」
「我們對仍能運行的列車出現嚴重延誤及臨時取消的情況表示歉意。」
營運商並提醒旅客「隨時關注列車最新運行情況」。
根據英國廣播公司（BBC），營運商提醒旅客今天儘量避免出行，後續班次可能仍會取消。
