布達佩斯淪垃圾級評級 穆迪：與中央政府財務爭議所致

中央社／ 布達佩斯30日綜合外電報導
國際信用評等機構穆迪（Moody's）已將布達佩斯的信用評級從Baa3下調至Ba1，並將其列入進一步下調觀察名單，原因包括流動性疲弱以及布達佩斯與奧班（Viktor Orban）領導的中央政府之間的財務爭議。

路透社報導，此舉發生在布達佩斯局勢敏感的時刻。該市由自由派市長卡拉松尼（GergelyKaracsony）治理，而民族主義派總理奧班可能將在明年4月面臨國會選舉。中右翼反對黨尊重與自由黨（Tisza）在大多數民調中領先。

穆迪昨晚表示：「此次行動是基於布達佩斯的流動性狀況披露，引發對該市在2025年12月31日之前履行所有債務能力的擔憂。」

穆迪並說：「一般轉移款項的撥付時程與實際到位仍存在不確定性，加上極低的流動性來應對意外現金流缺口，實質上增加了該市近期的信用風險。」

穆迪已將布達佩斯的評級列入進一步下調觀察名單，「以反映流動性緊張導致的違約風險，以及可能迫使該市提前償還長期債務」。

卡拉松尼在臉書（Facebook）上表示，評級下調是「中央政府不理性且目光短淺的稅收政策」所致。

布達佩斯市政府與奧班政府在「團結稅」（solidarity tax）問題上長期存在爭議。該稅由城市支付給國家，穆迪表示，2024年該稅較前一年增長31%，達到760億福林（約2.315億美元），預計2025年將達890億福林，約占預計收入的21%。

穆迪指出：「針對超過中央政府撥款的稅額所引發的持續法律爭議，增加了制度不穩定性，也影響預算編製及現金餘額。」

穆迪並說，評級也反映了歐洲聯盟（EU）對匈牙利部分資金的凍結。

由於政府削弱民主權利，歐盟已暫停向匈牙利提供數以十億計歐元資金，奧班否認相關指控。

