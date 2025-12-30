替代方案難尋 法國拋棄式塑膠杯禁令延後4年上路

法國政府今天宣布，由於目前難以找到可行的替代方案，原定明年1月1日實施的拋棄式塑膠杯禁令，延後4年至2030年上路。

法新社報導，法國生態部表示，今年檢討後認為在「技術上要讓杯具完全去除塑膠」仍有困難，因此有必要延後期限。

官方法令指出，政府2028年將再度檢視「汰換一次性塑膠杯進展情況」。同時也說明，禁令將自2030年1月1日生效，屆時企業將有12個月時間清空庫存。

隨著環保團體不斷警告塑膠對河川與海洋造成的汙染，過去10年來，法國已逐步推動多項一次性塑膠產品禁令。

法國2020年通過立法，設定2040年全面淘汰一次性塑膠產品的目標。2022年起，法國禁止承重不到1.5公斤、用於包裝30種蔬果的塑膠袋，已大幅改變超市的消費習慣。

不過，法國競爭、消費和反詐騙總局（DGCCRF）去年公布報告指出，該機構2023年檢查約100家公司，發現其中近1/5違反一次性塑膠產品生產或使用相關規定。

調查人員表示，有些業者標榜產品「不含塑膠」，實際上仍含有塑膠成分，另有部分業者透過更改產品名稱，試圖規避禁令。