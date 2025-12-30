快訊

盜領客戶資金…他9年來冒名親人增貸「詐領金額最大」 有行員到職未滿1年就犯案

「網紅老師」大舉任教中小學！她憂教學品質下降 第一線教師無奈曝現況

日職／誰來補有原航平175局缺口？日媒直言徐若熙充滿未知數

聽新聞
0:00 / 0:00

路透：陸強制晶片製造商採用50%國貨 這家公司蝕刻設備已有長足進展

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
路透引述知情人士報導，中國大陸正要求晶片製造商在增加新產能時，至少要使用50%的國產設備。路透
路透引述知情人士報導，中國大陸正要求晶片製造商在增加新產能時，至少要使用50%的國產設備。路透

路透引述知情人士報導，中國大陸正要求晶片製造商在增加新產能時，至少要使用50%的國產設備，以推動打造自給自足半導體供應鏈的目標。

⭐2025總回顧

消息人士透露，這項規定沒有書面公告，但最近幾個月，尋求國家批准新建或擴建工廠的晶片製造商，已被當局告知，必須通過採購招標，證明至少有一半的設備是中國製造。

在美國出口限制措施阻擋一些最先進設備銷往中國之際，即便在某些領域仍可使用美、日、韓和歐洲的設備，但50%要用國產設備的規定，促使中國製造商選擇國內供應商。

消息人士說，若未達門檻通常就會駁回申請，但有關當局會視供應限制情形，酌情放寬要求，對高階製程晶片產線的規定也有鬆綁，因為國內業者開發的設備尚未完全投入這類產線。

根據公開的採購數據顯示，今年國營事業或相關實體訂購國產曝光機及零件的訂單，達到創紀錄的421筆，總額約人民幣8.5億元。為了支持本土的晶片供應鏈，北京當局也透過「大基金」為半導體產業挹注人民幣數千億元，

消息人士指出，這項政策已有所斬獲，例如在蝕刻等領域。蝕刻是把矽晶圓表面多餘的材料溶解或剝離，形成電路圖案的過程，是晶片製造的關鍵步驟，

兩名消息人士透露，中國最大的晶片設備集團北方華創正在中芯國際（SMIC）7奈米產線上測試其蝕刻設備。北方華創先前已成功在14奈米製程部署其蝕刻設備。

一名消息人士說：「當局要求晶圓廠用至少50%的國產設備，加速北方華創蝕刻技術的進展」，此舉迫使該公司迅速進步。

消息人士表示，在中國，先進的蝕刻設備先前主要是由科林研發、東京威力科創等外國廠商供應，如今部分被北方華創和中微（AMEC）取代。

消息人士透露，北方華創也已成為中國記憶體製造商的重要合作夥伴，會提供用於製造超過300層記憶體的蝕刻設備。該公司還開發了固定晶圓的靜電吸盤，以取代科林研發因2023年美方限制措施而無法繼續維修的磨損零件。

分析師估計，在光阻去除和清洗設備領域，中國目前約有一半都能自給自足。雖然這個市場以前是由日本公司主導，但如今在中國卻是由北方華創取得領導地位。

製程 半導體 供應鏈

延伸閱讀

台積電未入列第4季十大爆紅台股榜 記憶體熱潮造就這檔個股奪冠

展碁林佳璋：明年PC價格恐調漲2成 低階市場受影響較大

遭指人臉辨識設備用中國零件 研勤：關鍵零件皆採台廠

AI儲存需求助攻下 鎧俠股價稱冠全球 2026年也將安度市場驚濤駭浪

相關新聞

俄國在日本北方進行射擊訓練，中俄軍事演習連線成形？

2025年的歲末年初，不只中國再度對台實施圍台軍演，就連北方的俄羅斯也是動作頻頻。俄羅斯宣布，2026年元旦至2026年3月1日將舉行為期2個月的射擊訓練，地點就位在日本與俄羅斯的爭議領土——日本所稱的「北方四島」或「北方領土」，也就是俄羅斯所稱的南千島群島周邊海域。

路透：陸強制晶片製造商採用50%國貨 這家公司蝕刻設備已有長足進展

路透引述知情人士報導，中國大陸正要求晶片製造商在增加新產能時，至少要使用50%的國產設備，以推動打造自給自足半導體供應鏈...

美國為以色列承認索馬利蘭辯護 拿巴勒斯坦國相提並論

美國今天在聯合國為以色列有權承認索馬利蘭進行辯護，並將此舉與多國承認巴勒斯坦國的作法相提並論

土耳其大規模掃蕩IS 突襲114處地點逮捕110名嫌犯

伊斯坦堡首席檢察官辦公室表示，土耳其警方今天在針對伊斯蘭國的突襲行動中逮捕110名嫌犯。土耳其警方昨天和伊斯蘭國武裝分子...

分離主義衝突升溫 葉門宣布進入緊急狀態

在獲得阿布達比（Abu Dhabi）支持的分離主義勢力奪取大片領土後，葉門總統領導委員會（Presidential Le...

日本南部奄美地區發生推估規模5.6地震 最大震度4

日本南部的奄美大島近海今天下午5時12分左右（台北時間下午4時12分）發生推估規模5.6的地震，鹿兒島縣局部地區觀測到最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。