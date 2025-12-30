空襲阿聯運抵葉門港口武器 沙國對阿布達比提出警告

快訊

中央社／ 杜拜30日綜合外電報導

沙烏地阿拉伯今天空襲葉門的穆卡拉港（Mukalla），沙烏地聲稱一批來自阿拉伯聯合大公國的武器運抵當地，供應葉門分離主義勢力。沙烏地隨後還對阿布達比當局提出警告。

美聯社報導，沙烏地隨後將分離主義勢力近日在葉門的推進與阿拉伯聯合大公國掛鉤，並警告阿布達比的行動「極度危險」。

這次攻擊行動顯示沙烏地與阿聯支持的「南方過渡委員會」（Southern Transitional Council，STC）之間的緊張情勢進一步升高，也加劇利雅德與阿布達比之間的緊張。

沙烏地與阿聯在葉門這場長達10年的內戰中，雖同為對抗伊朗支持的青年運動（Houthi）陣營，卻各自力挺競爭的派系。在更廣泛的紅海地區局勢不安之際，雙方在經濟與區域政治上的競逐也日益明顯。

葉門境內的反青年運動勢力，隨後於今天宣布進入緊急狀態，對其控制的區域實施72小時的空域、海域及陸域封鎖。

沙國國營媒體沙烏地新聞社（SPA）引述軍方聲明報導指出，空襲前，有船隻自阿聯東岸的富查伊哈港（Fujairah）抵達穆卡拉港。

軍方聲明中說：「這些船隻的船員關閉了船上追蹤裝置，並卸下大量武器與作戰車輛，以支援南方過渡委員會部隊。」

聲明並稱：「鑒於相關武器構成迫切威脅、情勢升級危及和平與穩定，聯軍空軍今晨對自兩艘船卸下的武器與作戰車輛，執行一次有限的空襲。」

沙國軍方指出，空襲行動於夜間進行，以確保「未造成任何連帶損害」。 目前尚不清楚是否有人員傷亡，或是否有其他國家軍隊參與。

阿聯尚未立即回應美聯社的置評請求。阿布達比的英語報刊「國家報」（The National）則已報導此一空襲行動。

葉門 空襲 戰車

相關新聞

俄國在日本北方進行射擊訓練，中俄軍事演習連線成形？

2025年的歲末年初，不只中國再度對台實施圍台軍演，就連北方的俄羅斯也是動作頻頻。俄羅斯宣布，2026年元旦至2026年3月1日將舉行為期2個月的射擊訓練，地點就位在日本與俄羅斯的爭議領土——日本所稱的「北方四島」或「北方領土」，也就是俄羅斯所稱的南千島群島周邊海域。

路透：陸強制晶片製造商採用50%國貨 這家公司蝕刻設備已有長足進展

路透引述知情人士報導，中國大陸正要求晶片製造商在增加新產能時，至少要使用50%的國產設備，以推動打造自給自足半導體供應鏈...

美國為以色列承認索馬利蘭辯護 拿巴勒斯坦國相提並論

美國今天在聯合國為以色列有權承認索馬利蘭進行辯護，並將此舉與多國承認巴勒斯坦國的作法相提並論

土耳其大規模掃蕩IS 突襲114處地點逮捕110名嫌犯

伊斯坦堡首席檢察官辦公室表示，土耳其警方今天在針對伊斯蘭國的突襲行動中逮捕110名嫌犯。土耳其警方昨天和伊斯蘭國武裝分子...

分離主義衝突升溫 葉門宣布進入緊急狀態

在獲得阿布達比（Abu Dhabi）支持的分離主義勢力奪取大片領土後，葉門總統領導委員會（Presidential Le...

日本南部奄美地區發生推估規模5.6地震 最大震度4

日本南部的奄美大島近海今天下午5時12分左右（台北時間下午4時12分）發生推估規模5.6的地震，鹿兒島縣局部地區觀測到最...

