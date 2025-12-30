快訊

盜領客戶資金…他9年來冒名親人增貸「詐領金額最大」 有行員到職未滿1年就犯案

「網紅老師」大舉任教中小學！她憂教學品質下降 第一線教師無奈曝現況

日職／誰來補有原航平175局缺口？日媒直言徐若熙充滿未知數

分離主義衝突升溫 葉門宣布進入緊急狀態

中央社／ 利雅德30日綜合外電報導
法新社報導，一份聲明表明：「與阿拉伯聯合大公國的『聯合防衛協議』即日起取消。」另一道法令則宣布實施為期90天的緊急狀態，包括實施72小時的空域、海域及陸域封鎖。上述宣布由總統領導委員會主席阿里米（Rashad al-Alimi）發布。 新華通訊社
法新社報導，一份聲明表明：「與阿拉伯聯合大公國的『聯合防衛協議』即日起取消。」另一道法令則宣布實施為期90天的緊急狀態，包括實施72小時的空域、海域及陸域封鎖。上述宣布由總統領導委員會主席阿里米（Rashad al-Alimi）發布。 新華通訊社

在獲得阿布達比（Abu Dhabi）支持的分離主義勢力奪取大片領土後，葉門總統領導委員會（Presidential Leadership Council,PLC）主席今天宣布進入緊急狀態，並取消與阿拉伯聯合大公國簽署的安全協議。

⭐2025總回顧

法新社報導，一份聲明表明：「與阿拉伯聯合大公國的『聯合防衛協議』即日起取消。」另一道法令則宣布實施為期90天的緊急狀態，包括實施72小時的空域、海域及陸域封鎖。

上述宣布由總統領導委員會主席阿里米（Rashad al-Alimi）發布；此前，沙烏地阿拉伯領導的聯軍在分裂中的葉門展開軍事行動，他們表示已摧毀一批阿聯提供、送往分離主義勢力的武器。

獲阿聯支持的分離派「南方過渡委員會」（Southern Transitional Council, STC）武裝力量本月橫掃葉門南部，奪取了資源豐富的哈達拉穆特省（Hadramawt）大部分地區，以及鄰近的瑪哈拉省（Mahrah）大片土地。

阿里米在一場電視演說中下令「南方過渡委員會」將其控制的領土交予沙烏地支持的軍隊，並形容分離主義勢力的推進為「不可接受的叛亂」。

這場對峙恐將進一步撕裂本已分裂的葉門政府，其內部不同派系分別獲得石油富裕的波斯灣國家沙烏地阿拉伯與阿聯的支持。

同時，衝突也威脅到進展緩慢的和平談判。該談判旨在結束與伊朗支持的「青年運動」（Houthi）叛軍之間的戰事；「青年運動」叛軍於2014年將政府逐出首都沙那（Sanaa），進而引發沙烏地領導的聯軍進行軍事介入。

葉門 沙烏地阿拉伯 軍事

延伸閱讀

阿里加速智慧物流布局

台日高中棒球賽／低溫大雨不減熱情 兩隊選手加入吸水整理場地

葉門當局與叛軍青年運動達成協議 同意換俘約3000人

馬克宏阿聯勞軍 宣布法國啟動建造新航艦

相關新聞

俄國在日本北方進行射擊訓練，中俄軍事演習連線成形？

2025年的歲末年初，不只中國再度對台實施圍台軍演，就連北方的俄羅斯也是動作頻頻。俄羅斯宣布，2026年元旦至2026年3月1日將舉行為期2個月的射擊訓練，地點就位在日本與俄羅斯的爭議領土——日本所稱的「北方四島」或「北方領土」，也就是俄羅斯所稱的南千島群島周邊海域。

路透：陸強制晶片製造商採用50%國貨 這家公司蝕刻設備已有長足進展

路透引述知情人士報導，中國大陸正要求晶片製造商在增加新產能時，至少要使用50%的國產設備，以推動打造自給自足半導體供應鏈...

美國為以色列承認索馬利蘭辯護 拿巴勒斯坦國相提並論

美國今天在聯合國為以色列有權承認索馬利蘭進行辯護，並將此舉與多國承認巴勒斯坦國的作法相提並論

土耳其大規模掃蕩IS 突襲114處地點逮捕110名嫌犯

伊斯坦堡首席檢察官辦公室表示，土耳其警方今天在針對伊斯蘭國的突襲行動中逮捕110名嫌犯。土耳其警方昨天和伊斯蘭國武裝分子...

分離主義衝突升溫 葉門宣布進入緊急狀態

在獲得阿布達比（Abu Dhabi）支持的分離主義勢力奪取大片領土後，葉門總統領導委員會（Presidential Le...

日本南部奄美地區發生推估規模5.6地震 最大震度4

日本南部的奄美大島近海今天下午5時12分左右（台北時間下午4時12分）發生推估規模5.6的地震，鹿兒島縣局部地區觀測到最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。