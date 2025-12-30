分離主義衝突升溫 葉門宣布進入緊急狀態

在獲得阿布達比（Abu Dhabi）支持的分離主義勢力奪取大片領土後，葉門總統領導委員會（Presidential Leadership Council,PLC）主席今天宣布進入緊急狀態，並取消與阿拉伯聯合大公國簽署的安全協議。

法新社報導，一份聲明表明：「與阿拉伯聯合大公國的『聯合防衛協議』即日起取消。」另一道法令則宣布實施為期90天的緊急狀態，包括實施72小時的空域、海域及陸域封鎖。

上述宣布由總統領導委員會主席阿里米（Rashad al-Alimi）發布；此前，沙烏地阿拉伯領導的聯軍在分裂中的葉門展開軍事行動，他們表示已摧毀一批阿聯提供、送往分離主義勢力的武器。

獲阿聯支持的分離派「南方過渡委員會」（Southern Transitional Council, STC）武裝力量本月橫掃葉門南部，奪取了資源豐富的哈達拉穆特省（Hadramawt）大部分地區，以及鄰近的瑪哈拉省（Mahrah）大片土地。

阿里米在一場電視演說中下令「南方過渡委員會」將其控制的領土交予沙烏地支持的軍隊，並形容分離主義勢力的推進為「不可接受的叛亂」。

這場對峙恐將進一步撕裂本已分裂的葉門政府，其內部不同派系分別獲得石油富裕的波斯灣國家沙烏地阿拉伯與阿聯的支持。

同時，衝突也威脅到進展緩慢的和平談判。該談判旨在結束與伊朗支持的「青年運動」（Houthi）叛軍之間的戰事；「青年運動」叛軍於2014年將政府逐出首都沙那（Sanaa），進而引發沙烏地領導的聯軍進行軍事介入。