土耳其大規模掃蕩IS 突襲114處地點逮捕110名嫌犯
伊斯坦堡首席檢察官辦公室表示，土耳其警方今天在針對伊斯蘭國的突襲行動中逮捕110名嫌犯。土耳其警方昨天和伊斯蘭國武裝分子爆發衝突，造成3名警察和6名武裝分子身亡。
⭐2025總回顧
路透社報導，警方昨天對伊斯坦堡以南、馬爾馬拉海（Sea of Marmara）沿岸雅洛瓦省（Yalova）的1棟民宅展開8小時包圍行動。1週以前，超過100名疑似伊斯蘭國（IS）成員因涉嫌計劃在耶誕節和新年發動攻擊而被拘留。
在警方昨天突襲中，還有8名警察及另1名安全部隊成員受傷，該處為當局鎖定的逾百個目標地點之一。
根據檢察官聲明，警方今天突襲伊斯坦堡及另外兩個省的114處地點，鎖定115名嫌犯，當中110人落網。警方並查扣各類電子資料及文件。
隨著伊斯蘭國勢力近期在全球捲土重來，土耳其今年已加強針對該組織成員的行動。
美國上週在奈及利亞西北部對伊斯蘭國展開空襲；而本月雪梨邦代海灘（Bondi Beach）發生的「光明節」（Hanukkah）活動槍擊案，澳洲警方指出，2名槍手似乎受到伊斯蘭國啟發；12月19日，美軍為報復美方人員遭襲，在敘利亞對數十個伊斯蘭國目標發動攻擊。
