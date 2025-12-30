聽新聞
美國為以色列承認索馬利蘭辯護 拿巴勒斯坦國相提並論
美國今天在聯合國為以色列有權承認索馬利蘭進行辯護，並將此舉與多國承認巴勒斯坦國的作法相提並論。
法新社報導，美國駐聯合國副大使布魯斯（TammyBruce）在聯合國安全理事會緊急會議中表示：「以色列和其他主權國家一樣，擁有維護外交關係的權利。」
她指出：「今年稍早，包括本理事會成員在內數個國家單方面決定承認不存在的巴勒斯坦國，然而當時並未召開緊急會議表達理事會的不滿。」布魯斯指控其他國家「雙重標準」。
以色列26日宣布將承認索馬利蘭為國家，國際間雜音四起，支持索馬利亞主權的非洲聯盟（AfricanUnion）、埃及和歐洲聯盟予以批評。布魯斯上述表態對此作出回應。
美國總統川普已經表示，他反對承認索馬利蘭。布魯斯昨天也強調「美國政策沒有改變」。
承認巴勒斯坦國的斯洛維尼亞，其駐聯合國大使茲波加（Samuel Zbogar）針對美國將兩者相提並論的表態進行駁斥。
他指出，「巴勒斯坦不屬於任何國家，包括國際法院（International Court of Justice）裁定在內，都認定其領土遭到非法占領」，而索馬利蘭則是「一個聯合國會員國的一部分，承認其獨立之舉違反」聯合國憲章。
目前是安理會成員的索馬利亞，其大使奧斯曼（Abukar Osman）對以色列承認之舉予以譴責。
奧斯曼表示：「這種侵略行為旨在分裂索馬利亞領土。」他並呼籲聯合國明確予以拒絕。
索馬利蘭於1991年宣布自索馬利亞獨立，多年來尋求國際承認未果，直到以色列近日宣布正式承認。
位處非洲之角（Horn of Africa）的索馬利蘭，其北部隔亞丁灣（Gulf of Aden）與葉門相望，具有重要戰略價值。
