快訊

盜領客戶資金…他9年來冒名親人增貸「詐領金額最大」 有行員到職未滿1年就犯案

「網紅老師」大舉任教中小學！她憂教學品質下降 第一線教師無奈曝現況

日職／誰來補有原航平175局缺口？日媒直言徐若熙充滿未知數

聽新聞
0:00 / 0:00

美國為以色列承認索馬利蘭辯護 拿巴勒斯坦國相提並論

中央社／ 紐約聯合國總部29日綜合外電報導
美國總統川普。歐新社
美國總統川普。歐新社

美國今天在聯合國為以色列有權承認索馬利蘭進行辯護，並將此舉與多國承認巴勒斯坦國的作法相提並論。

⭐2025總回顧

法新社報導，美國駐聯合國副大使布魯斯（TammyBruce）在聯合國安全理事會緊急會議中表示：「以色列和其他主權國家一樣，擁有維護外交關係的權利。」

她指出：「今年稍早，包括本理事會成員在內數個國家單方面決定承認不存在的巴勒斯坦國，然而當時並未召開緊急會議表達理事會的不滿。」布魯斯指控其他國家「雙重標準」。

以色列26日宣布將承認索馬利蘭為國家，國際間雜音四起，支持索馬利亞主權的非洲聯盟（AfricanUnion）、埃及和歐洲聯盟予以批評。布魯斯上述表態對此作出回應。

美國總統川普已經表示，他反對承認索馬利蘭。布魯斯昨天也強調「美國政策沒有改變」。

承認巴勒斯坦國的斯洛維尼亞，其駐聯合國大使茲波加（Samuel Zbogar）針對美國將兩者相提並論的表態進行駁斥。

他指出，「巴勒斯坦不屬於任何國家，包括國際法院（International Court of Justice）裁定在內，都認定其領土遭到非法占領」，而索馬利蘭則是「一個聯合國會員國的一部分，承認其獨立之舉違反」聯合國憲章。

目前是安理會成員的索馬利亞，其大使奧斯曼（Abukar Osman）對以色列承認之舉予以譴責。

奧斯曼表示：「這種侵略行為旨在分裂索馬利亞領土。」他並呼籲聯合國明確予以拒絕。

索馬利蘭於1991年宣布自索馬利亞獨立，多年來尋求國際承認未果，直到以色列近日宣布正式承認。

位處非洲之角（Horn of Africa）的索馬利蘭，其北部隔亞丁灣（Gulf of Aden）與葉門相望，具有重要戰略價值。

索馬利蘭 聯合國 美國

延伸閱讀

美僅提供20億人道援金 聯國資金缺口難填 恐衝擊這些族群

戰爭陰影 以色列2類高端人才外流多 政府稅務優惠挽救

內唐亞胡會川普 川：伊朗若重建核子計畫 美將再次攻擊

川普放話「打趴伊朗」！警告「不要浪費美國B-2轟炸機燃料」

相關新聞

俄國在日本北方進行射擊訓練，中俄軍事演習連線成形？

2025年的歲末年初，不只中國再度對台實施圍台軍演，就連北方的俄羅斯也是動作頻頻。俄羅斯宣布，2026年元旦至2026年3月1日將舉行為期2個月的射擊訓練，地點就位在日本與俄羅斯的爭議領土——日本所稱的「北方四島」或「北方領土」，也就是俄羅斯所稱的南千島群島周邊海域。

路透：陸強制晶片製造商採用50%國貨 這家公司蝕刻設備已有長足進展

路透引述知情人士報導，中國大陸正要求晶片製造商在增加新產能時，至少要使用50%的國產設備，以推動打造自給自足半導體供應鏈...

美國為以色列承認索馬利蘭辯護 拿巴勒斯坦國相提並論

美國今天在聯合國為以色列有權承認索馬利蘭進行辯護，並將此舉與多國承認巴勒斯坦國的作法相提並論

土耳其大規模掃蕩IS 突襲114處地點逮捕110名嫌犯

伊斯坦堡首席檢察官辦公室表示，土耳其警方今天在針對伊斯蘭國的突襲行動中逮捕110名嫌犯。土耳其警方昨天和伊斯蘭國武裝分子...

分離主義衝突升溫 葉門宣布進入緊急狀態

在獲得阿布達比（Abu Dhabi）支持的分離主義勢力奪取大片領土後，葉門總統領導委員會（Presidential Le...

日本南部奄美地區發生推估規模5.6地震 最大震度4

日本南部的奄美大島近海今天下午5時12分左右（台北時間下午4時12分）發生推估規模5.6的地震，鹿兒島縣局部地區觀測到最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。