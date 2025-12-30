快訊

獨／氣氛緊張！漁民富貴角外海直擊「中國海警」船艦 海巡緊跟繞行

4行員A逾2500萬元連環爆 金管會重罰「這銀行」1,200萬元

三哥將出席告別式！曹西平驟逝 乾兒子Jeremy忍痛再曝「後事安排」

日本南部奄美地區發生推估規模5.6地震 最大震度4

中央社／ 東京30日綜合外電報導
日本南部的奄美大島近海今天下午5時12分左右（台北時間下午4時12分）發生推估規模5.6的地震，鹿兒島縣局部地區觀測到最大震度4。地震示意圖。圖／AI生成
日本南部的奄美大島近海今天下午5時12分左右（台北時間下午4時12分）發生推估規模5.6的地震，鹿兒島縣局部地區觀測到最大震度4。地震示意圖。圖／AI生成

日本南部的奄美大島近海今天下午5時12分左右（台北時間下午4時12分）發生推估規模5.6的地震鹿兒島縣局部地區觀測到最大震度4。這起地震不會帶來海嘯威脅。

⭐2025總回顧

日本放送協會（NHK）報導，根據日本氣象廳初步觀測，震央位於奄美大島近海，屬於淺層地震，規模推估為5.6。

鹿兒島縣德之島町、天成町、伊仙町，觀測到最大震度4；鹿兒島縣和泊町、知名町、請島、與路島，則測得震度3。

而沖繩縣也觀測到震度2與震度1不等的有感地震。

地震 鹿兒島 日本

延伸閱讀

日本旅遊注意！自動販賣機隱藏技巧 連當地人都不一定知道

今年已3.5萬起地震 嘉南62震「活躍倍率6.9倍」 氣象署曝關鍵原因

宜蘭外海規模7強震 沒發生大海嘯原因曝光 國家級警報有15秒預警時間

「醜八怪」成絕響！曹西平驚傳過世享壽66歲 2天前才發地震文：一切交給老天安排

相關新聞

俄國在日本北方進行射擊訓練，中俄軍事演習連線成形？

2025年的歲末年初，不只中國再度對台實施圍台軍演，就連北方的俄羅斯也是動作頻頻。俄羅斯宣布，2026年元旦至2026年3月1日將舉行為期2個月的射擊訓練，地點就位在日本與俄羅斯的爭議領土——日本所稱的「北方四島」或「北方領土」，也就是俄羅斯所稱的南千島群島周邊海域。

分離主義衝突升溫 葉門宣布進入緊急狀態

在獲得阿布達比（Abu Dhabi）支持的分離主義勢力奪取大片領土後，葉門總統領導委員會（Presidential Le...

日本南部奄美地區發生推估規模5.6地震 最大震度4

日本南部的奄美大島近海今天下午5時12分左右（台北時間下午4時12分）發生推估規模5.6的地震，鹿兒島縣局部地區觀測到最...

菲警破獲非法拘禁案遭囚凌虐 逮捕2名嫌犯包括1名台人

菲律賓警察總署（PNP）最近接獲求助電話，有民眾稱友人被囚凌虐，警方隨後出動，救出2名中國籍男子，並逮捕2名嫌犯，其中1...

貨幣暴貶德黑蘭店家示威 伊朗總統喊話傾聽正當訴求

在德黑蘭的店家因經濟困境而連日示威後，伊朗國營媒體今天報導，總統裴澤斯基安敦促政府傾聽抗議者的「正當訴求」。伊朗貨幣近日...

日相高市年初擬不出訪 鼓勵閣員積極走訪外國

日媒今天報導，日相高市早苗計劃不會依照慣例，於明年初出訪，而是待在日本，展現著重因應物價等內政的立場。不過，消息人士透露...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。