日本南部奄美地區發生推估規模5.6地震 最大震度4
日本南部的奄美大島近海今天下午5時12分左右（台北時間下午4時12分）發生推估規模5.6的地震，鹿兒島縣局部地區觀測到最大震度4。這起地震不會帶來海嘯威脅。
日本放送協會（NHK）報導，根據日本氣象廳初步觀測，震央位於奄美大島近海，屬於淺層地震，規模推估為5.6。
鹿兒島縣德之島町、天成町、伊仙町，觀測到最大震度4；鹿兒島縣和泊町、知名町、請島、與路島，則測得震度3。
而沖繩縣也觀測到震度2與震度1不等的有感地震。
