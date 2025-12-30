菲警破獲非法拘禁案遭囚凌虐 逮捕2名嫌犯包括1名台人
菲律賓警察總署（PNP）最近接獲求助電話，有民眾稱友人被囚凌虐，警方隨後出動，救出2名中國籍男子，並逮捕2名嫌犯，其中1名為台灣人。駐菲代表處警務秘書正在協助瞭解案情，並將探視這名台籍嫌犯。
根據菲律賓警察總署29日公布的報告，警方於20日下午根據求助電話，在馬尼拉BGC新興發展區展開行動，成功救出2名中國籍男子，並當場拘捕涉案的中國籍及台灣籍嫌疑犯各一人。
警方撞破一間上鎖並加裝鐵欄的房間，發現2名受害者被囚禁其中，身上多處有瘀傷，他們現已被安置於安全地點。
報告指出，2名獲救中國籍男子原本在一家建築公司工作，18日表達離職意願後，即被嫌犯限制行動，並施加肢體暴力。
警方已依菲律賓「修訂刑法」向檢察單位對2名嫌犯提起「嚴重非法拘禁」刑事控告，同時展開進一步調查。
駐菲代表處警務秘書、亦即台灣刑事局駐菲聯絡官今天接受中央社詢問時答覆，這名台籍嫌犯為30歲柯姓男子，因涉嫌詐欺及家暴在台遭到通緝，2年前入境菲律賓迄今。
刑事局駐菲聯絡官表示將探視柯嫌，並協助菲國警方瞭解案情，持續掌握台籍嫌犯後續偵辦及遣返情形。
