快訊

繼實彈射擊後…共軍再宣布 於台灣以東海域展開「奪控要港」等演練

中國軍演的「蟒蛇戰略」：讓區域軍事壓力常態化

三強協調！新竹縣長藍營「他」確定退選 楊文科：達成團結共識

日相高市年初擬不出訪 鼓勵閣員積極走訪外國

中央社／ 東京30日綜合外電報導
日本首相高市早苗。圖／美聯社
日本首相高市早苗。圖／美聯社

日媒今天報導，日相高市早苗計劃不會依照慣例，於明年初出訪，而是待在日本，展現著重因應物價等內政的立場。不過，消息人士透露，她已下達指示，希望閣員積極走訪外國。

⭐2025總回顧

「讀賣新聞」報導，歷任日本首相的慣例是在1月的通常國會開議之前出國訪問。

高市自今年10月就任以來，曾到馬來西亞、韓國、南非出席國際會議，不過尚未以正式訪問的名義出訪其他國家。

而日本政府傾向在明年1月23日召集通常國會，若高市要安排出訪，時間上仍有餘裕，不過她並未計劃在1月走訪國外。

報導回顧，自2013年以來，日相沒在年初出訪的案例為2016年通常國會於1月4日就開議、2021年到2022年因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、2024年為了因應能登半島元旦的強震。

儘管高市目前似乎不打算在1月出訪，但她預計在通常國會開議前，先後接待計劃訪日的韓國總統李在明，以及義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）。

另外，高市已經表明希望儘早訪美與美國總統川普（Donald Trump）會面，而這趟訪問的時間，可能會落在3月左右。

日本政府消息人士透露，她已指示閣員積極在年初出訪。像是外務大臣茂木敏充將在1月中旬訪問以色列與巴勒斯坦地區，目前也在協調訪問印度；而防衛大臣小泉進次郎有意協調於年初訪美，召開美日防長會談。

而明年1月於瑞士達沃斯（Davos）登場的世界經濟論壇（World Economic Forum）年會，白宮已證實川普將與會。不過高市計劃不參加這場年會，預計改由小泉出席。

出訪 日本 馬來西亞

延伸閱讀

高市早苗一身輕裝遷居 從議員宿舍搬進日相公邸

就任2個月…日相高市早苗正式搬入首相公邸！免再搭公務車往返

別酸蔣萬安了 蕭旭岑：中共軍演就是劍指高市早苗

共軍對台演習 日媒：意圖牽制日相高市早苗「台灣有事」發言

相關新聞

俄國在日本北方進行射擊訓練，中俄軍事演習連線成形？

2025年的歲末年初，不只中國再度對台實施圍台軍演，就連北方的俄羅斯也是動作頻頻。俄羅斯宣布，2026年元旦至2026年3月1日將舉行為期2個月的射擊訓練，地點就位在日本與俄羅斯的爭議領土——日本所稱的「北方四島」或「北方領土」，也就是俄羅斯所稱的南千島群島周邊海域。

日相高市年初擬不出訪 鼓勵閣員積極走訪外國

日媒今天報導，日相高市早苗計劃不會依照慣例，於明年初出訪，而是待在日本，展現著重因應物價等內政的立場。不過，消息人士透露...

修憲鋪路 薩國總統布格磊：不排除再執政10年

薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）自2019年上台，目前正值第二任期，外界批評他的連任是違憲。他最近說，以開...

從政治素人到3任孟加拉總理 吉亞一生與宿敵鬥爭

曾三度出任總理、一生與宿敵哈希納（Sheikh Hasina）鬥爭的孟加拉前總理吉亞（Khaleda Zia）今天辭世，...

高市早苗一身輕裝遷居 從議員宿舍搬進日相公邸

日本首相高市早苗昨天從眾議員宿舍，搬進鄰近首相官邸的首相公邸（以下簡稱公邸）並預計在公邸渡過年假。日媒指出，近幾任日相大...

首攻委內瑞拉本土 川普：美炸毀碼頭毒品裝載大型設施

川普總統26日受訪時透露，美軍24日對委內瑞拉碼頭邊一處毒品裝載點發動「大型攻勢」，摧毀碼頭邊的一座大型設施，但未詳述細...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。