快訊

獨／氣氛緊張！漁民富貴角外海直擊「中國海警」船艦 海巡緊跟繞行

4行員A逾2500萬元連環爆 金管會重罰「這銀行」1,200萬元

三哥將出席告別式！曹西平驟逝 乾兒子Jeremy忍痛再曝「後事安排」

貨幣暴貶德黑蘭店家示威 伊朗總統喊話傾聽正當訴求

中央社／ 德黑蘭30日綜合外電報導
在德黑蘭的店家因經濟困境而連日示威後，伊朗國營媒體今天報導，總統裴澤斯基安敦促政府傾聽抗議者的「正當訴求」。美聯社
在德黑蘭的店家因經濟困境而連日示威後，伊朗國營媒體今天報導，總統裴澤斯基安敦促政府傾聽抗議者的「正當訴求」。美聯社

德黑蘭的店家因經濟困境而連日示威後，伊朗國營媒體今天報導，總統裴澤斯基安敦促政府傾聽抗議者的「正當訴求」。伊朗貨幣近日大幅貶值，政府已宣布將撤換中央銀行總裁。

⭐2025總回顧

法新社報導，脆弱的伊朗貨幣在非官方市場再創新低後，德黑蘭市內店家昨天連續第2天歇業。

根據匯價監測網站資料，美元兌伊朗里亞爾（rial）匯價28日約為142萬里亞爾，一年前則為82萬里亞爾，而兌歐元匯價則接近170萬里亞爾。

根據國營伊朗通訊社（IRNA）報導，裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）表示：「我已要求內政部長與抗議代表進行對話，傾聽他們的正當訴求，讓政府可以盡全力解決問題，負責任行事。」

親勞工的伊朗勞工新聞通訊社（ILNA）昨天報導，抗議群眾「要求政府即刻介入，抑制匯率波動並提出明確的經濟策略」。

價格波動導致部分進口商品銷售陷入停滯，無論賣方或買方都傾向等到情勢明朗後再進行交易。伊朗勞工新聞通訊社引述抗議者說：「在這種情況下維持營運已經變得不可能。」

保守傾向的法斯通訊社（Fars News Agency）發布的影像顯示，民眾占據德黑蘭市中心一條要道進行示威。另有照片顯示，現場疑似施放催淚瓦斯驅散抗議群眾。

政府已經宣布將撤換中央銀行總裁。

總統府新聞官塔巴塔巴伊（Mehdi Tabatabaei）在X平台發文稱：「依總統決定，將任命赫瑪提（Abdolnasser Hemmati）為中央銀行總裁。」曾任經濟和財政部長的赫瑪提3月因里亞爾大貶而遭國會解職。

裴澤斯基安28日向國會提交下一年度預算案，承諾對抗通膨和生活成本高漲。

根據官方統計，12月通膨年增率達52%。但尤其民生必需品在內的許多商品實際漲幅遠高於此。

伊朗經濟數十年來因為西方制裁而蒙受重創，聯合國9月底恢復本已於10年前解除的核計畫相關國際制裁後，情勢雪上加霜。

伊朗 德黑蘭

延伸閱讀

內唐亞胡會川普 川：伊朗若重建核子計畫 美將再次攻擊

批賴總統誣指沒道歉 黃國昌轟小孬孬：下午提告

川普放話「打趴伊朗」！警告「不要浪費美國B-2轟炸機燃料」

川普佛州會尼坦雅胡 談加薩計畫第2階段

相關新聞

俄國在日本北方進行射擊訓練，中俄軍事演習連線成形？

2025年的歲末年初，不只中國再度對台實施圍台軍演，就連北方的俄羅斯也是動作頻頻。俄羅斯宣布，2026年元旦至2026年3月1日將舉行為期2個月的射擊訓練，地點就位在日本與俄羅斯的爭議領土——日本所稱的「北方四島」或「北方領土」，也就是俄羅斯所稱的南千島群島周邊海域。

日本南部奄美地區發生推估規模5.6地震 最大震度4

日本南部的奄美大島近海今天下午5時12分左右（台北時間下午4時12分）發生推估規模5.6的地震，鹿兒島縣局部地區觀測到最...

菲警破獲非法拘禁案遭囚凌虐 逮捕2名嫌犯包括1名台人

菲律賓警察總署（PNP）最近接獲求助電話，有民眾稱友人被囚凌虐，警方隨後出動，救出2名中國籍男子，並逮捕2名嫌犯，其中1...

貨幣暴貶德黑蘭店家示威 伊朗總統喊話傾聽正當訴求

在德黑蘭的店家因經濟困境而連日示威後，伊朗國營媒體今天報導，總統裴澤斯基安敦促政府傾聽抗議者的「正當訴求」。伊朗貨幣近日...

日相高市年初擬不出訪 鼓勵閣員積極走訪外國

日媒今天報導，日相高市早苗計劃不會依照慣例，於明年初出訪，而是待在日本，展現著重因應物價等內政的立場。不過，消息人士透露...

修憲鋪路 薩國總統布格磊：不排除再執政10年

薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）自2019年上台，目前正值第二任期，外界批評他的連任是違憲。他最近說，以開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。