繼實彈射擊後…共軍再宣布 於台灣以東海域展開「奪控要港」等演練

中國軍演的「蟒蛇戰略」：讓區域軍事壓力常態化

三強協調！新竹縣長藍營「他」確定退選 楊文科：達成團結共識

修憲鋪路 薩國總統布格磊：不排除再執政10年

中央社／ 聖薩爾瓦多29日綜合外電報導
薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）。 路透
薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）自2019年上台，目前正值第二任期，外界批評他的連任是違憲。他最近說，以開放心態、不排除再繼續掌權10年。

路透社報導，布格磊29日接受西班牙主播TheGrefg訪問時表示：「如果能由自己作決定，我會再做10年。」他並提到，自己一開始曾與妻子約定，會在2029年退出政壇。這段訪問影片在YouTuber平台播放。

薩國執政黨主導的國會在今年7月通過修憲，包括廢除總統不得連任的限制、提前舉行下屆總統大選，以及將總統任期由5年延長至6年。

在此次憲改之下，布格磊將可競選第3任期；而薩爾瓦多下屆總統大選也將提前到2027年舉行，以決定誰將執政至2033年。

布格磊於2019年首度當選總統，雖然當時憲法明文禁止總統連任，但最高法院於2021年裁定：「角逐連任是總統的人權」。之後布格磊在2024年初的大選中，以約8成的高支持率成功連任。

現年44歲的布格磊，過去從事公關工作，由於任內對犯罪祭出鐵腕，大幅降低謀殺率，因此擁有極高的支持度。

不過，批評人士指出，這些成就卻是以犧牲公民權利為代價，有的民眾遭到任意羈押、酷刑，甚至在拘留期間喪命。

布格磊曾在自己的社群平台帳號上，自稱是「全世界最酷的獨裁者」（the world's coolest dictator）。他強調，自己無意在薩爾瓦多建立獨裁統治，他是否能繼續執政，應由薩爾瓦多人民決定。

薩爾瓦多

