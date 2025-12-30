澳警：雪梨海灘槍手單獨犯案 應非恐怖組織成員

快訊

中央社／ 雪梨30日綜合外電報導
雪梨邦代海灘日前發生大規模反猶槍擊案後，澳洲正加強打擊反猶太主義；圖為事發地民眾放鮮花悼念。（歐新社）
澳洲警方今天表示，被控在雪梨邦代海灘（Bondi Beach）犯下大規模槍擊案的父子檔是單獨行動，目前沒有證據顯示他們是恐怖組織成員。

綜合路透社和法新社報導，槍手阿克拉姆（SajidAkram）與兒子納維德（Naveed）被控本月14日在邦代海灘猶太節日「光明節」（Hanukkah）活動期間殺害15人，這是澳洲近30年來最嚴重的大規模槍擊案，震驚全國，促使有關當局立即改革原本就很嚴格的槍枝法。

警方先前表示，兩人受到恐怖組織「伊斯蘭國」（IS）影響，案後在他們車內發現自製IS旗幟，而他們曾前往先前飽受極端分子活動影響的菲律賓島嶼旅行1個月，這也成為調查重點。

然而澳洲聯邦警署署長巴瑞特（Krissy Barrett）今天表示，目前沒有跡象顯示兩人在11月到菲律賓民答那峨島（Mindanao）時接受過正式訓練。

巴瑞特在記者會上說：「沒有證據顯示這兩名嫌犯隸屬於更大的恐怖組織，或受他人指使發動攻擊。」

她還表示，這些調查結果屬於初步評估，澳洲和菲律賓有關當局仍在持續調查。

她說：「我想澄清一點。我並不是說他們去那裡是為了旅遊。」

50歲的阿克拉姆在案發時遭警方擊斃；24歲的納維德也中槍受傷，昏迷數天後甦醒，本月稍早被控59項罪名，包括15項謀殺罪、恐怖行為及涉爆裂物等控罪。

雪梨各地跨年夜慶祝活動將於明天晚間11時暫停，為罹難者默哀1分鐘。

新南威爾斯州（New South Wales）州長柯民思（Chris Minns）今天表示，警方將派出配備高威力槍械的小隊巡邏人群。

他告訴記者：「這是警方明確、慎重傳達的訊息，即安全是第一要務。」

