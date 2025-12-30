快訊

秘魯薩滿2026預言曝光！稱川普恐重病 1處將引爆第三次世界大戰

年底請假潮爆發！她曝全公司只來7人創紀錄 一票舉手：我也是

外媒直擊中國圍台軍演！驚曝「10枚飛彈連發」 川普稱不擔心是這原因

聽新聞
0:00 / 0:00

孟加拉前總理吉亞逝世 兒子拉曼返國主持大選布局

中央社／ 達卡30日綜合外電報導
吉亞（Khaleda Zia）。路透資料照
吉亞（Khaleda Zia）。路透資料照

孟加拉民族主義黨（BNP）表示，前總理吉亞（Khaleda Zia）已於今天清晨辭世，享壽80歲。外界普遍認為，吉亞原本有望在明年大選捲土重來，再度領導國家。

⭐2025總回顧

法新社報導，民族主義黨在聲明中指出：「本黨主席暨全國領袖吉亞於今天清晨6時，在晨禱之後與世長辭。」

儘管多年飽受病痛與牢獄之苦，吉亞在上月仍誓言要參加2026年2月大選。外界普遍看好吉亞的民族主義黨將領先各黨。

明年2月大選，是自群眾起義推翻吉亞的政敵哈希納（Sheikh Hasina）之後的首次選舉。

但在11月下旬，吉亞被緊急送往醫院。儘管醫護人員竭盡全力，但因一系列健康問題，她的病情仍然繼續惡化。

就在她辭世前數小時，黨內工作人員在昨天以她名義，提交了3個選區的提名名單。

在吉亞最後的日子裡，代理黨主席尤努斯（Muhammad Yunus）呼籲全國為她祈禱，讚揚她是「激勵全國的極大泉源」。

2018年，在哈希納政府執政期間，吉亞因貪汙罪名被判刑入獄，同時也被禁止出國就醫。直到去年哈希納被迫下台後不久，吉亞才獲釋。

本月稍早，有關方面曾準備以醫療專機，送她前往倫敦就醫，但她身體狀況不穩定，未能成行。

吉亞之子、重量級政治人物拉曼（TariqueRahman）在自我流亡17年後，於本月25日返國，受到大批支持者熱烈歡迎。

現年60歲的拉曼將率領民族主義黨，參加明年2月12日國會大選，若該黨贏得多數席位，他也被視為新任總理的主要人選。

根據孟加拉報紙「曙光日報」（Prothom Alo）報導，吉亞獲得「不妥協領袖」稱號，拉曼和家屬陪伴在她身邊走完人生最後一程。

延伸閱讀

分隔9,000多公里的歷史映照：台灣與希臘走過獨裁威權的近現代史對話

孟加拉學生領導政黨 選前與伊斯蘭主義政黨結盟

政變後首大選被斥「固權」騙局 緬軍政府：國際意見不重要

宏都拉斯總統大選落幕 美國務卿致電祝賀阿斯夫拉

相關新聞

衛星影像驚現核反應爐安全殼！日智庫：中國第4艘航艦疑首艘核動力

讀賣新聞29日報導，日本智庫「國家基本問題研究所」分析中國大連一處船塢的衛星影像指出，中國正在建造的第4艘航空母艦確認疑...

影／秘魯薩滿2026預言曝光！稱川普恐重病 1處將引爆第三次世界大戰

秘魯首都利馬29日舉行一年一度的迎新年儀式，薩滿焚香祈禱預言國際局勢走向和多國領袖來年的命運。儀式中，薩滿震撼預言稱，美...

孟加拉前總理吉亞逝世 兒子拉曼返國主持大選布局

孟加拉民族主義黨（BNP）表示，前總理吉亞（Khaleda Zia）已於今天清晨辭世，享壽80歲。外界普遍認為，吉亞原本...

金正恩視察新型多管火箭工廠 自誇集中攻擊戰力

官方媒體今天報導，北韓領導人金正恩參觀一間新型多管火箭發射器工廠，盛誇這種能瞄準南韓的系統，能以集中攻擊「消滅敵人」

日本智庫分析影像 推測共軍第4艘航艦為核動力

關於中國正在建造的第4艘航空母艦，日本智庫「國家基本問題研究所」分析像是船塢場所的人工衛星影像後，發現疑為圍阻體的結構物...

2025國際10大新聞 川普關稅、高市早苗當選最受矚

中央通訊社評選2025年國際10大新聞，美國總統川普對全球各國祭出對等關稅措施被選為頭條，其次是高市早苗當選日本政治史上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。