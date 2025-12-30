孟加拉前總理吉亞逝世 兒子拉曼返國主持大選布局

孟加拉民族主義黨（BNP）表示，前總理吉亞（Khaleda Zia）已於今天清晨辭世，享壽80歲。外界普遍認為，吉亞原本有望在明年大選捲土重來，再度領導國家。

法新社報導，民族主義黨在聲明中指出：「本黨主席暨全國領袖吉亞於今天清晨6時，在晨禱之後與世長辭。」

儘管多年飽受病痛與牢獄之苦，吉亞在上月仍誓言要參加2026年2月大選。外界普遍看好吉亞的民族主義黨將領先各黨。

明年2月大選，是自群眾起義推翻吉亞的政敵哈希納（Sheikh Hasina）之後的首次選舉。

但在11月下旬，吉亞被緊急送往醫院。儘管醫護人員竭盡全力，但因一系列健康問題，她的病情仍然繼續惡化。

就在她辭世前數小時，黨內工作人員在昨天以她名義，提交了3個選區的提名名單。

在吉亞最後的日子裡，代理黨主席尤努斯（Muhammad Yunus）呼籲全國為她祈禱，讚揚她是「激勵全國的極大泉源」。

2018年，在哈希納政府執政期間，吉亞因貪汙罪名被判刑入獄，同時也被禁止出國就醫。直到去年哈希納被迫下台後不久，吉亞才獲釋。

本月稍早，有關方面曾準備以醫療專機，送她前往倫敦就醫，但她身體狀況不穩定，未能成行。

吉亞之子、重量級政治人物拉曼（TariqueRahman）在自我流亡17年後，於本月25日返國，受到大批支持者熱烈歡迎。

現年60歲的拉曼將率領民族主義黨，參加明年2月12日國會大選，若該黨贏得多數席位，他也被視為新任總理的主要人選。

根據孟加拉報紙「曙光日報」（Prothom Alo）報導，吉亞獲得「不妥協領袖」稱號，拉曼和家屬陪伴在她身邊走完人生最後一程。