金正恩視察新型多管火箭工廠 自誇集中攻擊戰力

官方媒體今天報導，北韓領導人金正恩參觀一間新型多管火箭發射器工廠，盛誇這種能瞄準南韓的系統，能以集中攻擊「消滅敵人」。

法新社報導，技術上而言，北韓與南韓仍處於戰爭狀態。長期以來，外界一直認為一旦爆發衝突，北韓將利用龐大火砲戰力進行「飽和攻擊」，這向來是北韓戰略核心。

美國智庫蘭德公司（RAND）2020年的研究評估顯示，如果北韓火砲系統瞄準南韓首都首爾等主要人口中心，僅1小時內就能造成萬人傷亡。

據報導，金正恩視察工廠的前一天，北韓宣布試射2枚長程戰略巡弋飛彈，藉以展示面對外部威脅的「戰備狀態」。

根據北韓中央通信社（KCNA）報導，金正恩在北韓飛彈計畫高級官員陪同下表示，這種新武器系統將成為北韓軍隊「主要打擊手段」。

他還表示，此系統可用於「戰略打擊」，這通常是使用核武的委婉說法。

官媒指出，金正恩將這種新型多管火箭描述為「超級強大的武器系統，因為它能以極高精度與毀滅性威力進行瞬間精確打擊，從而消滅敵人」。

官媒還補充說，這套系統「將在軍事行動中，大量用於集中攻擊」。

韓國軍事問題研究院（Korea Institute for MilitaryAffairs）高級研究員洪成杓（Hong Sung-pyo，音譯）表示：「北韓現可能已具備大幅提升其執行戰略任務能力的條件。」

他補充說：「從南韓角度來看，這代表來自北韓的軍事威脅正在升高。」

近年來，北韓試射飛彈次數明顯增加。分析人士表示，此舉目的在提升精準打擊能力以挑戰美國和南韓，並在武器可能出口至俄羅斯之前，先行測試。

北韓計劃於明年初召開執政黨代表大會，這是勞動黨5年來的首次代表大會，預期經濟政策以及國防軍事規畫，很可能成為大會重要議題。