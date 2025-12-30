快訊

陸海警發布巡查海報 威脅攔截運載海馬斯火箭長榮貨輪

星宇公布年終1個月、整體調薪3% 有員工抱怨嫌少

黃仁勳神操作！輝達「紓困」英特爾 順手賺逾25億美元

日本智庫分析影像 推測共軍第4艘航艦為核動力

中央社／ 東京30日綜合外電報導
圖為共軍「山東號」航空母艦和「延安號」驅逐艦。（路透）
圖為共軍「山東號」航空母艦和「延安號」驅逐艦。（路透）

關於中國正在建造的第4艘航空母艦，日本智庫「國家基本問題研究所」分析像是船塢場所的人工衛星影像後，發現疑為圍阻體的結構物，進而推測這可能是中國首艘核子動力航艦。

「讀賣新聞」29日報導，據國家基本問題研究所本月1日發布的分析，共軍第4艘航艦的建造場所是大連船舶重工集團有限公司位在遼寧省大連市的船塢，而這個船塢與中國首艘國產航艦山東號的建造地相同。

而這個船塢今年2月以後，被確認放置了角材，接著於11月，船塢內出現疑似船體一部分的構造物，並發現兩個宛如容器的物體，其邊長分別為14公尺與16公尺。

國家基本問題研究所研究員中川真紀分析，上述物體與美國核動力航艦的圍阻體大小與位置相仿。

目前除了美軍之外，法國也持有核動力航艦。一般而言，核動力航艦會配備兩座反應爐，以便其中一座故障，也能靠另一座反應爐維持動力。

而中國軍方已把核動力技術運用在潛艦上，具有相關技術。

報導指出，目前共軍擁有的3艘航艦皆為常規動力型，為了在可能的「台灣有事」（台灣發生緊急狀況）期間，對抗靠近的美軍，共軍正在打造遠洋航空母艦打擊群。

而核動力航艦的續航能力比常規動力型的航艦要長。

中川推測，共軍第4艘航艦的工期若與第3艘航艦福建號差不多的話，可能會在2030年代初期服役。

共軍

日本智庫分析影像 推測共軍第4艘航艦為核動力

關於中國正在建造的第4艘航空母艦，日本智庫「國家基本問題研究所」分析像是船塢場所的人工衛星影像後，發現疑為圍阻體的結構物...

