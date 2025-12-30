象牙海岸公布國會選舉結果 執政黨奪逾7成席次

象牙海岸選務當局今天公布27日國會選舉結果，執政黨「民主和平聯盟」贏得逾7成席次。烏阿塔哈成功連任象牙海岸總統兩個月後，如今這樣的國會大選結果更進一步鞏固其權力。

法新社報導，象牙海岸獨立選舉委員會指出，總統烏阿塔哈（Alassane Ouattara）領導的民主和平聯盟（RHDP）贏得國民議會（National Assembly）255席中的197席，比起該黨上屆選舉結果還多出數十席。

此次國會大選投票率只有35%，比起上屆2021年選舉下滑約2個百分點。

主要反對黨「象牙海岸民主黨」（PDCI）的席次則銳減，從現有的60多席降至30多席。

獨立選舉委員會主席柯利巴里（Ibrahime KuibiertCoulibaly）表示，儘管發生一些暴力違規行為，但整體而言，此次大選是依照現行法規進行，這些行徑並未影響選舉過程的公正性。