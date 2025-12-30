快訊

中俄軍演劍指美日 華爾街日報：台海若衝突 台美日命運交織

象牙海岸公布國會選舉結果 執政黨奪逾7成席次

中央社／ 阿必尚29日綜合外電報導

象牙海岸選務當局今天公布27日國會選舉結果，執政黨「民主和平聯盟」贏得逾7成席次。烏阿塔哈成功連任象牙海岸總統兩個月後，如今這樣的國會大選結果更進一步鞏固其權力。

⭐2025總回顧

法新社報導，象牙海岸獨立選舉委員會指出，總統烏阿塔哈（Alassane Ouattara）領導的民主和平聯盟（RHDP）贏得國民議會（National Assembly）255席中的197席，比起該黨上屆選舉結果還多出數十席。

此次國會大選投票率只有35%，比起上屆2021年選舉下滑約2個百分點。

主要反對黨「象牙海岸民主黨」（PDCI）的席次則銳減，從現有的60多席降至30多席。

獨立選舉委員會主席柯利巴里（Ibrahime KuibiertCoulibaly）表示，儘管發生一些暴力違規行為，但整體而言，此次大選是依照現行法規進行，這些行徑並未影響選舉過程的公正性。

象牙 大選

延伸閱讀

藍青年譴責中共軍演 籲民進黨勿「見獵心喜」抹紅雙城論壇成果

選台中市長何欣純成立市政辦公室 楊瓊瓔回應了

共軍圍台軍演 馬文君：中共「多因一果」的節奏選擇

【專家之眼】預算僵局下的突破口：設「綠色通道」拒絕政治情勒

相關新聞

川普暗示已攻擊委國大型設施 兩國官方都避談

紐約時報廿八日報導，美國總統川普日前接受電台訪問，暗示已對委內瑞拉境內一處大型設施發動打擊，美國官員透露該設施為毒品據點...

以色列戰爭陰影未除 高端人才默默溜走

路透報導，根據以色列先進科技產業協會（ＩＡＴＩ）廿八日公布的年度報告，儘管以色列與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯長達兩年的戰爭已...

美以峰會前 伊朗總統突宣稱「正遭美、以、歐全面戰爭」

以色列總理內唐亞胡預定廿九日與美國總統川普會面，雙方會面前，伊朗總統裴澤斯基安宣稱，美國、以色列與歐洲正對伊朗發動「全面...

就任2個月…日相高市早苗正式搬入首相公邸！免再搭公務車往返

共同社報導，日本首相高市早苗就任兩個月後正式搬入首相公邸，於29日從東京赤坂的眾議員宿舍搬入。高市10月21日就任後，一...

加沙地帶維持脆弱停火局面 被ICC通緝的內唐亞胡經歐洲飛往美國

自10月10日以來，加沙地帶一直維持著脆弱的停火局面，此前以色列與哈馬斯達成了一項由華盛頓支持、包含20項內容的計劃，旨在結束持...

土耳其警方襲伊斯蘭國武裝分子藏身處 增至9死9傷

土耳其內政部長耶里卡亞表示，警方今天在土國西北部突襲伊斯蘭國武裝分子藏身處，雙方爆發激烈衝突，造成3位警察和6名武裝分子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。