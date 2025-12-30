川普稱美打擊委內瑞拉毒品裝載點 碼頭區大爆炸

美國總統川普今天表示，美國已經「打擊」委內瑞拉一處將毒品裝載至船隻的區域。這將是自對馬杜洛（NicolasMaduro）政府展開施壓行動以來，美國首次已知在委內瑞拉境內執行地面行動。

路透社報導，川普說：「在他們將毒品裝載上船的碼頭區域發生了大爆炸。」

「我們打擊了所有船隻，現在又打擊那個區域…那是執行區域。那是他們進行作業的地方，現在已經不存在了。」

目前尚不清楚擊中了什麼目標，也不清楚是美國政府哪個部門採取行動。

被問到是否是中央情報局（CIA）執行攻擊時，川普說：「我不想說。我很清楚是誰做的，但我不想說是誰。」

川普先前曾表示，他已授權中央情報局在委內瑞拉執行秘密行動。