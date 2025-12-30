聽新聞
0:00 / 0:00

川普暗示已攻擊委國大型設施 兩國官方都避談

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
美國總統川普。歐新社
美國總統川普。歐新社

紐約時報廿八日報導，美國總統川普日前接受電台訪問，暗示已對委內瑞拉境內一處大型設施發動打擊，美國官員透露該設施為毒品據點且已被摧毀。若川普說法屬實，這將是川普政府加強對馬杜洛政權軍事施壓以來，首度對委國境內陸上目標採取行動。

⭐2025總回顧

川普廿六日接受紐約ＷＡＢＣ電台老闆、共和黨億萬富豪卡齊瑪提迪斯專訪時作出上述暗示。訪談內容聚焦美軍近期在拉丁美洲海域展開的反毒行動，包括打擊疑似載運毒品的船隻。

川普談到美方鎖定一處「大型工廠或大型設施」，表示運毒船「就是從那裡出來的」，並說「兩晚前我們把它摧毀了」，但未交代確切地點，也未明言目標就是委國。

紐時引述不只一名美國官員指出，川普指的是一處位於委內瑞拉的毒品設施，且已經被摧毀，此外並未提供更多細節或可提供核實的資訊。

美國軍方表示沒有資訊可對外說明，中央情報局與白宮皆拒絕置評。委國政府迄今並未公開通報遭遇攻擊，區域其他國家政府也並未發布相關訊息。

目前仍不清楚這項行動的具體位置、打擊方式，以及這處設施在走私毒品上的角色。

自九月以來，美國一直在加勒比海和太平洋地區攻擊其所稱的運毒船，迄今已造成至少一百零五人死亡，批評人士稱這些行動為法外處決。幾個月前，川普還授權中情局策畫在委內瑞拉境內的秘密行動。

川普 委內瑞拉 馬杜洛

延伸閱讀

澤倫斯基：美同意15年安全保障 烏方盼延長30至50年

美宣布僅提供聯合國20億美元人道援金 恐衝擊脆弱群體

川普對委內瑞拉動手了？傳摧毀大型毒品設施 委國尚未發聲

中國乘「川普東風」凱旋邁入2026！美媒揭習近平新年2希望

相關新聞

就任2個月…日相高市早苗正式搬入首相公邸！免再搭公務車往返

共同社報導，日本首相高市早苗就任兩個月後正式搬入首相公邸，於29日從東京赤坂的眾議員宿舍搬入。高市10月21日就任後，一...

今年近20億美元風電付諸東流 英國「1問題」不解決發再多電也枉然

Wasted Wind最新數據顯示，英國今年因電網瓶頸而浪費掉的風電，總共增加了14.6億英鎊（19.7億美元）成本，比...

川普暗示已攻擊委國大型設施 兩國官方都避談

紐約時報廿八日報導，美國總統川普日前接受電台訪問，暗示已對委內瑞拉境內一處大型設施發動打擊，美國官員透露該設施為毒品據點...

以色列戰爭陰影未除 高端人才默默溜走

路透報導，根據以色列先進科技產業協會（ＩＡＴＩ）廿八日公布的年度報告，儘管以色列與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯長達兩年的戰爭已...

美以峰會前 伊朗總統突宣稱「正遭美、以、歐全面戰爭」

以色列總理內唐亞胡預定廿九日與美國總統川普會面，雙方會面前，伊朗總統裴澤斯基安宣稱，美國、以色列與歐洲正對伊朗發動「全面...

加沙地帶維持脆弱停火局面 被ICC通緝的內唐亞胡經歐洲飛往美國

自10月10日以來，加沙地帶一直維持著脆弱的停火局面，此前以色列與哈馬斯達成了一項由華盛頓支持、包含20項內容的計劃，旨在結束持...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。