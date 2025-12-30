美以峰會前 伊朗總統突宣稱「正遭美、以、歐全面戰爭」

以色列總理內唐亞胡預定廿九日與美國總統川普會面，雙方會面前，伊朗總統裴澤斯基安宣稱，美國、以色列與歐洲正對伊朗發動「全面戰爭」。

美聯社報導，在美以兩國聯手空襲伊朗半年後，裴澤斯基安廿七日公開宣稱：「我認為我們正與美國、以色列和歐洲處於全面戰爭狀態，他們不希望我們國家維持穩定。」

另外針對法、英、德三國今年九月在聯合國發起對伊朗核計畫恢復制裁行動，裴澤斯基安說：「這場戰爭比當年伊拉克對我們發動的戰爭更加慘烈，仔細來看，目前情況尤其複雜且艱難。」發生在一九八○年至一九八八年的兩伊戰爭造成多達數十萬人喪命。

美國與西方盟友多年來指控伊朗企圖取得核武，儘管伊朗一再否認。今年六月間，以色列襲擊伊朗軍事基地與核設施，為期十二天的猛烈空襲，造成包括軍事指揮官、核子科學家等近一千一百名伊朗人喪命，伊朗以飛彈報復攻擊以色列，造成以色列廿八人死亡。

以伊戰火延燒之際，川普突然下令美軍出動隱形轟炸機，空襲伊朗三座核設施。美國介入以伊戰事，使得四月起與伊朗政府進行的核計畫談判中斷。

川普今年重返白宮後，立即恢復首任任期對伊朗採取的「極限施壓」政策，希望癱瘓伊朗經濟，切斷伊朗在全球石油市場的獲利。

此次裴澤斯基安在內唐亞胡與川普會晤前放話，顯示伊朗將是美以兩國領袖會談的關鍵議題。美國國家廣播公司（ＮＢＣ）先前報導，以色列官員透露，內唐亞胡打算與川普討論再度攻擊伊朗，原因是以方評估伊朗正加速擴大彈道飛彈計畫，構成新的安全威脅。此外，兩人也將討論加薩停火第二階段計畫。