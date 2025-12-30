川普：美國摧毀委內瑞拉境內一處大型設施
美國媒體今天報導，總統川普接受紐約WABC電台專訪時表示，美國摧毀了委內瑞拉境內一處大型設施。若他此言屬實，這會是美國針對委內瑞拉反毒行動中的首起已知陸上打擊。
美國有線電視新聞網（CNN）、美國國家廣播公司新聞網（NBC News）媒體報導，川普26日告訴WABC：「我們剛剛摧毀了-我不知道你是否看到或讀到-他們有一座大型工廠或大型設施，船隻從那裡出發。」
川普還說：「兩個夜晚前，我們摧毀那裡。我們對他們進行猛烈打擊。」但川普未透露這次打擊的具體細節。
