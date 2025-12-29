英籍前拳王約書亞奈及利亞車禍輕傷 另兩人身亡

奈及利亞警方今天證實，36歲的英國前世界重量級拳王約書亞（Anthony Joshua）稍早在奈國發生車禍，所幸只有輕傷，但這起事故已造成另外兩人死亡。

英國廣播公司（BBC）報導，奈及利亞奧貢州（Ogun）警方發布聲明證實，有兩人死於車禍，約書亞和其他人則有受傷狀況，他們已被送往某間未公開醫院接受治療。

警方也告訴BBC，約書亞受到輕傷但狀況「良好」。

根據奈及利亞當局及當地媒體，這起車禍今天上午發生在連結拉哥斯（Lagos）與伊巴丹（Ibadan）的繁忙公路上，約書亞所搭車輛與另一輛車發生碰撞，警方正在調查肇因。

路透社記者目前尚未聯繫到約書亞，他的家族是來自奈及利亞西南部奧貢州的沙加穆鎮（Sagamu）。