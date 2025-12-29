快訊

就任2個月…日相高市早苗正式搬入首相公邸！免再搭公務車往返

英籍前拳王約書亞奈及利亞車禍輕傷 另兩人身亡

中央社／ 奈及利亞首都阿布加29日綜合外電報導

奈及利亞警方今天證實，36歲的英國前世界重量級拳王約書亞（Anthony Joshua）稍早在奈國發生車禍，所幸只有輕傷，但這起事故已造成另外兩人死亡。

⭐2025總回顧

英國廣播公司（BBC）報導，奈及利亞奧貢州（Ogun）警方發布聲明證實，有兩人死於車禍，約書亞和其他人則有受傷狀況，他們已被送往某間未公開醫院接受治療。

警方也告訴BBC，約書亞受到輕傷但狀況「良好」。

根據奈及利亞當局及當地媒體，這起車禍今天上午發生在連結拉哥斯（Lagos）與伊巴丹（Ibadan）的繁忙公路上，約書亞所搭車輛與另一輛車發生碰撞，警方正在調查肇因。

路透社記者目前尚未聯繫到約書亞，他的家族是來自奈及利亞西南部奧貢州的沙加穆鎮（Sagamu）。

奈及利亞 車禍 英國

延伸閱讀

奈及利亞政府助美空襲IS「保護所有宗教」 深夜巨響居民驚逃

轟炸奈及利亞 川普將美國捲入一場長期混戰

本土內衣品牌翻車？行銷影片被轟「5點厭女」負責人出面致歉

川普受訪披露反恐行動 「殲滅」奈及利亞境內IS營地

相關新聞

就任2個月…日相高市早苗正式搬入首相公邸！免再搭公務車往返

共同社報導，日本首相高市早苗就任兩個月後正式搬入首相公邸，於29日從東京赤坂的眾議員宿舍搬入。高市10月21日就任後，一...

今年近20億美元風電付諸東流 英國「1問題」不解決發再多電也枉然

Wasted Wind最新數據顯示，英國今年因電網瓶頸而浪費掉的風電，總共增加了14.6億英鎊（19.7億美元）成本，比...

加沙地帶維持脆弱停火局面 被ICC通緝的內唐亞胡經歐洲飛往美國

自10月10日以來，加沙地帶一直維持著脆弱的停火局面，此前以色列與哈馬斯達成了一項由華盛頓支持、包含20項內容的計劃，旨在結束持...

土耳其警方襲伊斯蘭國武裝分子藏身處 增至9死9傷

土耳其內政部長耶里卡亞表示，警方今天在土國西北部突襲伊斯蘭國武裝分子藏身處，雙方爆發激烈衝突，造成3位警察和6名武裝分子...

李在明回歸青瓦台辦公 升鳳凰旗首日行程受關注

韓國總統李在明今天前往青瓦台上班，這是他自6月就任以來，首度進駐這座韓國傳統的總統府。距離被罷免的前總統尹錫悅將總統辦公...

土耳其警方與伊斯蘭國武裝分子交火 7名員警受傷

據路透社現場目擊與國營媒體報導，土耳其西北部今天發生警方與疑似伊斯蘭國（Islamic State）武裝分子交火事件，造...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。