英籍前拳王約書亞奈及利亞車禍輕傷 另兩人身亡
奈及利亞警方今天證實，36歲的英國前世界重量級拳王約書亞（Anthony Joshua）稍早在奈國發生車禍，所幸只有輕傷，但這起事故已造成另外兩人死亡。
⭐2025總回顧
英國廣播公司（BBC）報導，奈及利亞奧貢州（Ogun）警方發布聲明證實，有兩人死於車禍，約書亞和其他人則有受傷狀況，他們已被送往某間未公開醫院接受治療。
警方也告訴BBC，約書亞受到輕傷但狀況「良好」。
根據奈及利亞當局及當地媒體，這起車禍今天上午發生在連結拉哥斯（Lagos）與伊巴丹（Ibadan）的繁忙公路上，約書亞所搭車輛與另一輛車發生碰撞，警方正在調查肇因。
路透社記者目前尚未聯繫到約書亞，他的家族是來自奈及利亞西南部奧貢州的沙加穆鎮（Sagamu）。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言