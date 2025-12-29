涉險渡海前往西班牙 報告：2025年逾3千移民命喪途中
西班牙非政府組織「步行邊界」今天發布報告指出，今年有超過3000名移民在試圖前往西班牙途中喪生或失蹤，但隨著嘗試偷渡的人數減少，今年喪生或失蹤人數較去年大幅下降。
法新社等媒體報導，「步行邊界」（CaminandoFronteras，英文名Walking Borders）表示，2025年1月1日至12月15日期間，有3090名移民在跨越西班牙邊界期間喪生或失蹤。
「步行邊界」指出，這些移民大部分是在從非洲前往西班牙加納利群島（Canary Islands）的大西洋移民路線途中喪生。這條路線被視為全球最危險的路徑之一。
2025年涉險偷渡的3090名罹難移民中，包括437名兒童，以及192名女性。
「步行邊界」表示，雖然今年抵達加納利群島的移民人數「大幅」減少，但卻出現了一條「更新、更遠且更危險」的路線，路徑是從西非國家幾內亞（Guinea）前往加納利群島。
另外，從北非國家阿爾及利亞（Algeria）出發的移民船數量有所增加，主要前往西班牙地中海旅遊勝地伊維薩島（Ibiza）及福曼特拉島（Formentera）。
傳統上，這條路線多由阿爾及利亞人使用，但「步行邊界」發現，2025年來自索馬利亞、蘇丹及南蘇丹經此路線的移民人數顯著上升。
西班牙內政部表示，今年1月1日至12月15日共有3萬5935名移民抵達西班牙，較去年同期減少4成。其中近一半是經由大西洋移民路線，從西非海岸前往加納利群島。
