快訊

中共出動14艘海警船 海巡署：闖入我領海鄰接區「一對一緊盯中」

獨／吃了啞巴虧？賴瑞隆兒爭議「定調非霸凌」 女童母親：處理的不是政治

應對軍演…國防部「已律定交戰規則」 授權艦指部、空作部、作戰區進行反制

搶攻歐消費性電子市場 中國電商巨頭京東面臨挑戰

中央社／ 柏林29日專電

京東正大舉進軍歐洲消費性電子產品零售市場，藉由入主德國大型零售集團Ceconomy，試圖打造跨國整合平台。然而德媒指出，儘管京東取得控股權，仍面臨公司營運、品牌策略與平台競合等複雜挑戰。

⭐2025總回顧

中國電商巨頭京東近年積極佈局歐洲，執行長許冉（Sandy Xu）指出，京東目標打造「歐洲下一世代消費性電子產品領先平台」。

德國商務日報（Handelsblatt）報導，京東日前已取得德國大型電子零售通路Media Markt與Saturn母公司Ceconomy 59.8%股權，計畫在2026年上半年將Ceconomy從證交所下市。

然而京東佈局歐洲的挑戰才正要開始。商務日報分析，當前Ceconomy兩大創辦人家族股東仍握有逾三分之一股權，這意味未來投資與轉型方向，都必須與股東協商，難完全由京東主導。

Ceconomy旗下在德國有Saturn與MediaMarkt兩大零售通路品牌，面對近期外界詢問品牌是否將整併，京東未正面表態。商務日報認為，如何處理這兩大品牌長久以來定位重疊問題，將是京東入主Ceconomy後首要課題。

除了Ceconomy旗下原有零售通路，京東也在歐洲成立自有電商品牌Joybuy，Joybuy目前已在德國、英國、法國、荷蘭、比利時與盧森堡等地進入測試階段，並計畫在2026年正式全面上線。

今年黑色星期五檔期，Joybuy推出大量巨幅折扣商品，主打具價格競爭力的中國電子產品，並以自家物流系統配送，發言人指出，相關促銷模式明年可能擴大至MediaMarkt網路商店。

商務日報指出，Joybuy在部分產品線上，與Ceconomy旗下通路形成直接競爭關係，隨著平台擴張，京東如何平衡自營電商與新入主的零售體系，被視為一大考驗。

根據商務日報觀察，京東短期目標可能是維持人事與據點穩定，同時逐步推動品牌與供應鏈調整，整合節奏將以降低市場震盪為優先。

而對於京東在歐洲佈局的長期目標，創辦人劉強東先前在一場媒體分享會表示，他對成功的定義是「幫助1000個中國品牌在西方市場站穩腳步」。

品牌 德國 電商

延伸閱讀

統一電商如何發展？羅智先：浸在水裡感受溫度、有在游但姿勢不太好

德智庫：美國關稅重創汽車機械 出口走弱成新常態

德國募兵制轉捩點：當和平的前提出現動搖，重啟義務役就是最佳解？

巴黎倉庫被盜5萬件3C產品？京東：已恢復營運、警方介入調查

相關新聞

日本前防衛副大臣：中共軍演是對日本社會認知作戰的一環

中共解放軍宣布在台灣周邊進行軍事演習，日本政界於新年假期間也關注此事。前防衛省副大臣中山泰秀在社群發文說，他認為這不只是...

李在明回歸青瓦台辦公 升鳳凰旗首日行程受關注

韓國總統李在明今天前往青瓦台上班，這是他自6月就任以來，首度進駐這座韓國傳統的總統府。距離被罷免的前總統尹錫悅將總統辦公...

土耳其警方與伊斯蘭國武裝分子交火 7名員警受傷

據路透社現場目擊與國營媒體報導，土耳其西北部今天發生警方與疑似伊斯蘭國（Islamic State）武裝分子交火事件，造...

以總理將赴海湖俱樂部晤川普 商議加薩停火下一階段

以色列總理尼坦雅胡預計美東時間29日下午1時（台灣時間30日凌晨2時）在佛羅里達州棕櫚灘（Palm Beach）海湖俱樂...

徒手奪槍救人 雪梨槍擊案英雄：只想保護無辜民眾

澳洲雪梨邦代海灘槍擊案英雄阿邁德接受美國媒體訪問時，回憶自己在事發當下衝向槍手徒手奪槍的瞬間。他說，這麼做是為了保護「無...

爆炸、空襲頻傳…緬甸大選投票首日看不到年輕人

緬甸28日迎來近五年的首場全國大選，在層層限制下展開投票，前幾次選舉踴躍排隊投票的年輕人，在這次軍方主導的選舉中明顯缺席...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。