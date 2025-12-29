搶攻歐消費性電子市場 中國電商巨頭京東面臨挑戰

京東正大舉進軍歐洲消費性電子產品零售市場，藉由入主德國大型零售集團Ceconomy，試圖打造跨國整合平台。然而德媒指出，儘管京東取得控股權，仍面臨公司營運、品牌策略與平台競合等複雜挑戰。

中國電商巨頭京東近年積極佈局歐洲，執行長許冉（Sandy Xu）指出，京東目標打造「歐洲下一世代消費性電子產品領先平台」。

德國商務日報（Handelsblatt）報導，京東日前已取得德國大型電子零售通路Media Markt與Saturn母公司Ceconomy 59.8%股權，計畫在2026年上半年將Ceconomy從證交所下市。

然而京東佈局歐洲的挑戰才正要開始。商務日報分析，當前Ceconomy兩大創辦人家族股東仍握有逾三分之一股權，這意味未來投資與轉型方向，都必須與股東協商，難完全由京東主導。

Ceconomy旗下在德國有Saturn與MediaMarkt兩大零售通路品牌，面對近期外界詢問品牌是否將整併，京東未正面表態。商務日報認為，如何處理這兩大品牌長久以來定位重疊問題，將是京東入主Ceconomy後首要課題。

除了Ceconomy旗下原有零售通路，京東也在歐洲成立自有電商品牌Joybuy，Joybuy目前已在德國、英國、法國、荷蘭、比利時與盧森堡等地進入測試階段，並計畫在2026年正式全面上線。

今年黑色星期五檔期，Joybuy推出大量巨幅折扣商品，主打具價格競爭力的中國電子產品，並以自家物流系統配送，發言人指出，相關促銷模式明年可能擴大至MediaMarkt網路商店。

商務日報指出，Joybuy在部分產品線上，與Ceconomy旗下通路形成直接競爭關係，隨著平台擴張，京東如何平衡自營電商與新入主的零售體系，被視為一大考驗。

根據商務日報觀察，京東短期目標可能是維持人事與據點穩定，同時逐步推動品牌與供應鏈調整，整合節奏將以降低市場震盪為優先。

而對於京東在歐洲佈局的長期目標，創辦人劉強東先前在一場媒體分享會表示，他對成功的定義是「幫助1000個中國品牌在西方市場站穩腳步」。