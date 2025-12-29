李在明回歸青瓦台辦公 升鳳凰旗首日行程受關注

快訊

中央社／ 首爾29日綜合外電報導
南韓總統李在明。（美聯社）
韓國總統李在明今天前往青瓦台上班，這是他自6月就任以來，首度進駐這座韓國傳統的總統府。距離被罷免的前總統尹錫悅將總統辦公室遷至國防部大樓，已逾3年時間。

美聯社報導，自2022年5月9日，也就是前總統文在寅任期最後一天以來，這是首度有總統前往青瓦台上班。尹錫悅上任總統後，開始在改建的國防部大樓辦公。總統府遷移後，尹錫悅將部分青瓦台開放為觀光景點，吸引數百萬人參觀。

李在明是在尹錫悅因2024年12月短暫宣布戒嚴遭罷免後，於2025年6月舉行的總統大選中勝出。李在明花了數週時間，將總統辦公室遷回青瓦台，希望抹去已入獄的尹錫悅所留下的影響。

青瓦台座落於首爾北部山腳下，位於歷史悠久的景福宮後方，占地約25萬平方公尺（62英畝）。

為迎接李在明進駐，官員在午夜時分於青瓦台升起象徵韓國國家元首的鳳凰旗，代表青瓦台重返總統府。當李在明的車隊駛入大門時，衛兵列隊敬禮，一旁數十名支持者揮舞國旗並高喊李在明名字。

總統府隨後公布，李在明在青瓦台某房間與高階幕僚茶會的影片。

韓國總統府發言人姜由楨說，李在明也視察青瓦台的國家危機管理中心，這處地下掩體負責安全及災害應變協調，已於李在明回歸前整修完成。此外，李在明也在青瓦台首度行使職權，正式接見貝南（Benin）新任駐韓大使。

青瓦台 李在明 總統府發言人

