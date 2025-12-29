泰軍：柬埔寨違反停火協議 逾250架無人機飛越泰領土

快訊

中央社／ 曼谷29日綜合外電報導

泰國柬埔寨發生持續數週的致命邊境衝突後，27日才剛簽署停火協議，但泰國軍方今天指控柬埔寨違反最新協議，派出超過250架無人機飛越泰國領土。

法新社報導，根據泰國軍方發布的聲明，昨夜「發現超過250架無人飛行載具（UAV）從柬埔寨的方向飛來，入侵泰國主權領土」。

聲明表示：「此舉構成挑釁，且違反了旨在降低緊張情勢的措施，這與雙方（在27日雙邊邊境委員會會議中）達成的聯合聲明不符。」

根據柬埔寨國營電視台今天播出的內容，外交部長巴速坤（Prak Sokhonn）表示，雙方已討論該起事件，同意進行調查，並「立刻解決問題」。

巴速坤形容，這只是「關於雙方在邊界沿線看到無人機飛行的小問題」。

泰國與柬埔寨27日同意「立即」停火，並承諾結束本月造成數十人死亡、超過100萬人流離失所的新一輪邊境衝突。

本次激烈戰火蔓延至兩國幾乎所有邊境省分，使先前由美國總統川普（Donald Trump）主導的停火協議付諸流水。

根據27日簽署的協議，這兩個東南亞鄰國同意停火、凍結部隊調動，並合作進行排雷及打擊網路犯罪。

泰國 柬埔寨 衝突

