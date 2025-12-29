快訊

2022年後首搭配民航限航…本次中共軍演規模近年最大？國防部說話了

共軍環台軍演 立榮與華信馬祖整日、金門晚間6時前航班全取消

員工好幸福！麥當勞進駐聯發科 副董蔡力行親為員工送驚喜

土耳其警方與伊斯蘭國武裝分子交火 7名員警受傷

中央社／ 土耳其雅洛瓦29日綜合外電報導
據路透社現場目擊與國營媒體報導，土耳其西北部今天發生警方與疑似伊斯蘭國（Islamic State）武裝分子交火事件，造成7名警察受傷。警方針對該批疑犯的打擊行動仍在進行中。救護車示意圖／AI生成
據路透社現場目擊與國營媒體報導，土耳其西北部今天發生警方與疑似伊斯蘭國（Islamic State）武裝分子交火事件，造成7名警察受傷。警方針對該批疑犯的打擊行動仍在進行中。救護車示意圖／AI生成

據路透社現場目擊與國營媒體報導，土耳其西北部今天發生警方與疑似伊斯蘭國（Islamic State）武裝分子交火事件，造成7名警察受傷。警方針對該批疑犯的打擊行動仍在進行中。

⭐2025總回顧

目擊者指出，在位於伊斯坦堡（Istanbul）以南、爾馬拉海（Sea of Marmara）沿岸的雅洛瓦省（YalovaProvince），警方針對一棟被認為藏有武裝分子的住宅展開通宵打擊行動，現場可聽見零星槍聲。

警方封鎖了通往該住宅的道路，一名警官表示行動仍在持續中。目擊者並說，附近有火災冒出濃煙，一架警用直升機在空中盤旋，現場並有多輛救護車與消防車待命。

土耳其警方上週拘捕了115名疑似伊斯蘭國成員，警方表示，這些人正策劃在國內針對耶誕節與新年慶祝活動發動攻擊。

土耳其廣播電視公司新聞台（TRT Haber）今天報導，受傷的警察已被送往附近醫院，傷勢並不嚴重。

根據土耳其NTV電視台，警方於凌晨約3時在雅洛瓦市郊外展開打擊行動，嫌犯隨即還擊。警方並從鄰近的布爾薩省（Bursa Province）派遣特種部隊前往現場支援。

土耳其 伊斯蘭國

延伸閱讀

土耳其男愛在社群撩妹按讚 妻子告上法院判准離婚還獲賠

影／利比亞參謀總長墜機土耳其！機上8人全罹難 失事炸火球畫面曝

利比亞參謀總長搭機墜毀土耳其 機上5人全數罹難

土耳其盼重返F-35戰機計畫 美大使：雙方討論中

相關新聞

日本前防衛副大臣：中共軍演是對日本社會認知作戰的一環

中共解放軍宣布在台灣周邊進行軍事演習，日本政界於新年假期間也關注此事。前防衛省副大臣中山泰秀在社群發文說，他認為這不只是...

土耳其警方與伊斯蘭國武裝分子交火 7名員警受傷

據路透社現場目擊與國營媒體報導，土耳其西北部今天發生警方與疑似伊斯蘭國（Islamic State）武裝分子交火事件，造...

以總理將赴海湖俱樂部晤川普 商議加薩停火下一階段

以色列總理尼坦雅胡預計美東時間29日下午1時（台灣時間30日凌晨2時）在佛羅里達州棕櫚灘（Palm Beach）海湖俱樂...

徒手奪槍救人 雪梨槍擊案英雄：只想保護無辜民眾

澳洲雪梨邦代海灘槍擊案英雄阿邁德接受美國媒體訪問時，回憶自己在事發當下衝向槍手徒手奪槍的瞬間。他說，這麼做是為了保護「無...

爆炸、空襲頻傳…緬甸大選投票首日看不到年輕人

緬甸28日迎來近五年的首場全國大選，在層層限制下展開投票，前幾次選舉踴躍排隊投票的年輕人，在這次軍方主導的選舉中明顯缺席...

蘇丹內戰3年15萬人死 2100萬人嚴重飢餓 面臨種族滅絕

蘇丹內戰進入第三年，已造成約15萬人死亡，近1400萬人流離失所，超過2100萬人面臨嚴重飢餓。國際社會開始廣泛認為，蘇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。