日本前防衛副大臣：中共軍演是對日本社會認知作戰的一環

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
日本前防衛省副大臣中山泰秀（左）在社群發文說，這次不只是中共單純的軍事演習，是認知作戰的一環，企圖分化日本輿論、動搖政治判斷。圖／取自中山秀泰FB
中共解放軍宣布在台灣周邊進行軍事演習日本政界於新年假期間也關注此事。前防衛省副大臣中山泰秀在社群發文說，他認為這不只是單純的軍事演習，是認知作戰的一環，企圖分化日本輿論、動搖政治判斷。在日本國內製造「日本一發言就會變得危險」等的不安。

中山為自民黨前眾議員，他在發文中說，這次演習是帶有明確政治與心理訊息的行動與操作，應該冷靜關注對日本社會，特別是日本輿論所可能造成的影響。

他說，日相高市早苗在國會中「台灣有事」的答辯極為正當，但中國一方面主張「台灣問題是中國的內政，不容外國干涉」，另一方面又對日本國會內部的討論，指指點點、加以譴責，甚至展現軍事壓力，無異否定了自稱的「不干涉內政」原則。

中山說，現在日文的社群裡已出現「日本一發言就會變得危險」、「是不是這些發言造成情勢惡化」這類的發文，即使是用日文發文的帳號，看起來像是日本人創立的帳號，也不能排除與外國勢力有關的可能性。他說，這應被視為結合軍事行動與資訊傳播、所謂「資訊戰／認知戰」的一環。

他說，真正的問題不在於日本國會的正當討論，而是中國共產黨一黨專政體制，藉軍事力量與威嚇，試圖影響他國民主決策的政治手法。日本不是一個會因外國威嚇或政治干預，就左右自身判斷的國家。日本國內的討論，應由日本國民在不受外國勢力影響下，基於自身的意志與責任來做出決定。

