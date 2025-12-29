快訊

以總理將赴海湖俱樂部晤川普 商議加薩停火下一階段

中央社／ 佛羅里達州棕櫚灘29日綜合外電報導
以色列總理內唐雅胡。 美聯社
以色列總理內唐雅胡。 美聯社

以色列總理內唐雅胡預計美東時間29日下午1時（台灣時間30日凌晨2時）在佛羅里達州棕櫚灘（Palm Beach）海湖俱樂部會晤美國總統川普，共商加薩停火下一階段。

綜合法新社與路透社報導，這場重要會談訂在川普私人俱樂部海湖俱樂部（Mar-a-Lago）舉行。白宮官員正擔心以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）落實加薩停火第二階段進展緩慢。

川普（Donald Trump）表示內唐雅胡主動提出這些會談。川普據說期盼最快於明年1月成立以巴勒斯坦技術官僚為主的加薩新政府，以及部署一支國際維穩部隊。

白宮表示，美以2位領袖預計美東時間29日下午1時（格林威治標準時間下午6時）見面。

以色列政府發言人貝卓西安（Shosh Bedrosian）表示，內唐雅胡將與川普討論停火第二階段，包含「哈瑪斯解除武裝和實現加薩非軍事化」。

過去代表以色列參與釋放人質談判的貝斯肯（Gershon Baskin）認為，尼坦雅胡與川普「磋商的時機至關重要」，「第二階段必須啟動，我認為美方意識到（時間）已經晚了，哈瑪斯有太多時間可以重整旗鼓」。

包含以色列與哈瑪斯在內的各方10月同意川普斡旋的停火方案，內容規定以色列從加薩走廊（GazaStrip）撤軍，和哈瑪斯解除武裝並放棄掌控加薩。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）上週表示，華府盼望「和平理事會」（Board of Peace）和以巴勒斯坦技術官僚組成的管理機構能儘速上路，準備治理加薩，以及部署聯合國安全理事會（UN SecurityCouncil）11月17日決議授權的國際維和部隊。

以色列已表明，若哈瑪斯不願和平解除武裝，以軍不排除再度採取軍事行動。

加薩走廊 川普 以色列

