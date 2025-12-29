快訊

裴洛西訪台是錯誤？美前國安顧問蘇利文坦言：代價遠超益處

113學年3所大專校院可用資金竟為負 台大可用資金110億居冠

北市跨年晚會維安升級！進場要金屬探測器安檢並開包檢查

巴拿馬運河象徵中巴友誼紀念碑被拆 再掀外交風暴

中央社／ 巴拿馬市28日綜合外電報導

位於巴拿馬運河入口附近的一座紀念中國對這條跨洋水道所作貢獻的公園及紀念碑，已於昨天晚間被地方政府拆除。這項出乎意料的行動已遭到中方批評，要求進行徹底調查。

⭐2025總回顧

法新社報導，這座建於2004年的公園和紀念碑，位於美洲大橋（Bridge of the Americas）旁、俯瞰運河，象徵中巴兩國之間的友誼，已由阿萊漢（Arraijan）市長辦公室下令拆除。

市長辦公室在聲明中表示，公園和紀念碑因結構受損而構成「安全風險」。

然而，巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）今天表示「這種野蠻行為毫無任何正當理由」，並稱其為「不可原諒的非理性行為」。

此一事件發生的時機敏感，正值美國總統川普（Donald Trump）近月來頻頻質疑中國對巴拿馬運河營運影響過深，並公開主張重新取得控制權之時。

中國駐巴拿馬大使徐學淵親自視察拆除現場後表示，這對中巴友誼造成「重大傷害」」，同時冒犯了約30萬名華裔巴拿馬人。

中國大使館在X平台發布影片，要求對事件進行「徹底調查」，並將對這些「非法、不當且具破壞性」的行為予以「嚴厲制裁」。

美國與中國是全長80公里巴拿馬運河的主要使用國，而每年約有全球5%的海運貿易經由該運河通行。

巴拿馬運河於1914年至1999年間由美國控制，之後移交巴拿馬。

川普已要求美國船隻在通過運河時享有優惠條件。

香港長江和記實業（CK Hutchison Group）旗下的和記港口（Hutchison Ports）負責營運運河太平洋與大西洋兩端的兩座港口，但已同意將其出售給美國資產管理公司貝萊德（BlackRock）。

巴拿馬運河 美國 川普

延伸閱讀

港媒：中遠高層任中聯辦副主任 事涉巴拿馬港口

宏都拉斯有望與我復交 黃國昌：勿走回金錢外交老路

英媒：中遠索主導權 貝萊德考慮放棄 長和賣港口恐破局

反詐裁罰Meta不痛不癢 藍委促外交交涉

相關新聞

日本前防衛副大臣：中共軍演是對日本社會認知作戰的一環

中共解放軍宣布在台灣周邊進行軍事演習，日本政界於新年假期間也關注此事。前防衛省副大臣中山泰秀在社群發文說，他認為這不只是...

濟州空難最終報告未出爐 韓總統致歉矢言公布真相

韓國總統李在明今天向一年前濟州航空（Jeju Air）空難事故179名罹難者的家屬致歉，並承諾將會公布這起韓國境內最嚴重...

以總理將赴海湖俱樂部晤川普 商議加薩停火下一階段

以色列總理尼坦雅胡預計美東時間29日下午1時（台灣時間30日凌晨2時）在佛羅里達州棕櫚灘（Palm Beach）海湖俱樂...

徒手奪槍救人 雪梨槍擊案英雄：只想保護無辜民眾

澳洲雪梨邦代海灘槍擊案英雄阿邁德接受美國媒體訪問時，回憶自己在事發當下衝向槍手徒手奪槍的瞬間。他說，這麼做是為了保護「無...

爆炸、空襲頻傳…緬甸大選投票首日看不到年輕人

緬甸28日迎來近五年的首場全國大選，在層層限制下展開投票，前幾次選舉踴躍排隊投票的年輕人，在這次軍方主導的選舉中明顯缺席...

蘇丹內戰3年15萬人死 2100萬人嚴重飢餓 面臨種族滅絕

蘇丹內戰進入第三年，已造成約15萬人死亡，近1400萬人流離失所，超過2100萬人面臨嚴重飢餓。國際社會開始廣泛認為，蘇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。