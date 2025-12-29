徒手奪槍救人 雪梨槍擊案英雄：只想保護無辜民眾

快訊

中央社／ 雪梨29日綜合外電報導
澳洲雪梨邦代海灘槍擊案英雄阿邁德接受美國媒體訪問時，回憶自己在事發當下衝向槍手徒手奪槍的瞬間。他說，這麼做是為了保護「無辜的人」。民眾赴現場獻花哀悼。歐新社
澳洲雪梨邦代海灘槍擊案英雄阿邁德接受美國媒體訪問時，回憶自己在事發當下衝向槍手徒手奪槍的瞬間。他說，這麼做是為了保護「無辜的人」。民眾赴現場獻花哀悼。歐新社

澳洲雪梨邦代海灘槍擊案英雄阿邁德接受美國媒體訪問時，回憶自己在事發當下衝向槍手徒手奪槍的瞬間。他說，這麼做是為了保護「無辜的人」。

法新社報導，槍手納維德和他的父親阿克拉姆（Sajid Akram）12月14日傍晚在雪梨知名景點邦代海灘（Bondi Beach）對一場猶太節慶活動開槍，造成15人死亡、數十人受傷。

阿邁德（Ahmed al Ahmed）當時躲在停放的車輛後方，隨後衝到槍手背後，奪走步槍並將槍手推倒在地。

他接受美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）訪問時說：「我當時的目標是奪下他的槍，阻止他殺人，不讓他奪走無辜民眾的性命。」

他說：「我知道我救了很多人，但對於失去生命的受害者，我感到很遺憾。」

阿邁德與槍手發生扭打後，他的肩膀中了數槍，並動了幾次手術。他回憶自己「跳上槍手背部」，並用右手抓住對方，大喊「放下你的槍，停止你現在的所作所為」。

事發時，阿邁德正在海灘買咖啡。

他說：「我不想看見有人被殺，不想看到血，不想聽見槍聲，也不想看到人們尖叫求救。」

育有兩個孩子的阿邁德2007年自敘利亞移民澳洲，他的叔叔接受法新社訪問時說：「他（阿邁德）是我們和敘利亞的驕傲。」

澳洲媒體報導，澳洲政府已為阿邁德的家人加速核發多張簽證。內政部長柏克（Tony Burke）表示：「阿邁德展現了我們希望在澳洲看到的勇氣與價值觀。」

