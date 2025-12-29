聽新聞
0:00 / 0:00
尹錫悅妻涉多項弊案 韓檢控濫權收賄與關說
韓國檢方今天指控，前第一夫人金建希涉嫌收受總額超過20萬美元的賄賂，包括藝術品、珠寶與名牌包，以及「幕後」介入國家事務。
⭐2025總回顧
綜合法新社和路透社，前總統尹錫悅的妻子金建希今年8月被捕，目前正在接受調查。金建希面臨涉嫌操縱股價、介選及接受統一教高價贈禮等指控。
檢方今天公布最終調查結果，指控金建希「濫用權力，嚴重破壞國家公共制度」，並「在公眾視線之外，非法介入國家事務」。
特別檢察官閔中基（Min Joong-ki，音譯）在調查結束記者會上表示，金建希「利用總統配偶身分收受金錢與高價財物，並廣泛介入各項人事任命與提名事務」。
檢方指出，金建希涉嫌收受商界與政界人物贈送價值高達3億7725萬韓元（約新台幣862萬元）的奢侈品，其中包括統一教領袖贈送的兩個香奈兒包包及一條格拉夫（Graff）鑽石項鍊，此外還有奢華珠寶、韓國著名極簡藝術家李禹煥（Lee Ufan）的畫作、克麗絲汀迪奧（Dior）手提包及腕錶等。
面對調查人員提問時，尹錫悅否認自己知情，但檢方表示「這番說法令許多人難以接受」。
檢方12月初以「凌駕於法律之上」、與統一教會勾結和破壞「憲法明定的政教分離」為由，請求法院判處金建希15年徒刑和20億韓元罰款。
金建希否認所有指控，並稱這些指控「極不公正」，但她也說，「當我回顧當時扮演的角色和被賦予的責任時，我似乎真的犯下許多錯誤」。
金建希本月稍早在庭審中，為引發社會疑慮向公眾致歉。
首爾中央地方法院預計明年1月28日宣判。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言