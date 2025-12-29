日媒：從元旦起 俄國將在日本北邊軍演2個月

快訊

中央社／ 東京29日綜合外電報導

日本「產經新聞」引述日本政府消息人士披露，俄羅斯已通知將從明年元旦到3月1日，在日本宣稱的「北方領土」附近舉行新一輪軍事演習。而日本已經提出抗議，將關注相關動向。

「產經新聞」28日報導，俄國今年多次在日方聲稱的「北方領土」附近演習，並暫停外國船隻在周邊海域的無害通過權。

俄國預計軍演的區域屬於日本與俄國的爭議領土，俄國稱之為南千島群島（Southern Kurils），日本稱之為北方領土（Northern Territories）或「北方四島」。

而日本政府相關人士透露，俄羅斯預計從明年1月1日到明年3月1日，每天在「北方四島」之一的「色丹島」北方劃定的數個區域，執行射擊演習。

而俄方此次的通知，與日本參議員鈴木宗男近期訪問莫斯科與俄羅斯外交部高層等政要舉行會談的時間點相當接近。

鈴木26日訪問俄國首都莫斯科期間，傳達日本首相高市早苗關於對俄政策的「想法」，並說明他此行與俄方討論讓「北方四島」原本的島民恢復掃墓，以及重啟日俄漁業協定等議題。

就在這場會談結束後不久，俄羅斯隨即發布這次演習的通知。

俄國今年幾乎每個月都通知在同個區域演習，今年4月曾於北海道近海與「北方領土」在內的大範圍區域演習。

對此，日本政府已經透過外交管道反覆抗議，主張「此舉不符我國立場」，但俄方的通告累計仍多達9次。

日本 俄國 演習

