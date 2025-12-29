快訊

芬蘭男性基督徒增長 青年紛紛接受堅信禮

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
芬蘭年輕人的基督信仰呈現顯著增長趨勢，其中男性的信仰比例大幅躍升。（Photo by Raimo Lantelankallio on Unsplash under C.C License）
芬蘭年輕人的基督信仰呈現顯著增長趨勢，其中男性的信仰比例大幅躍升。（Photo by Raimo Lantelankallio on Unsplash under C.C License）

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

芬蘭青年更願意接受堅信禮！芬蘭年輕人的基督信仰呈現顯著增長趨勢，其中男性的信仰比例大幅躍升。學者推測，全球局勢的不安定感、城市的多元文化，以及社群媒體的影響，都可能使宗教成為青年尋求安全感的新型反叛文化。

芬蘭青年更虔誠

福音派焦點》報導，芬蘭針對準備接受堅信禮的年輕人研究顯示，青年相信神存在的男女比例分別為67%和56%，其中，男性的比例增長特別顯著。另外，相信耶穌復活的人數幾乎與相信神存在的人數一樣多，男女比例分別為64%和52%。

迪亞科尼亞應用科學大學前神學講師波爾卡表示，基督信仰正處於一個有趣的劇烈變革邊緣，尤其在年輕人的世界中顯而易見，而準備接受堅信禮的男性比女性平均更加虔誠，總計約有75%的芬蘭青年參加堅信禮課程。

對芬蘭青年而言，波爾卡認為信仰基督教成為其對無神論世代的反抗，再加上環境變化的不穩定，以及保守價值觀的影響，都可能助長年輕人的宗教信仰。

堅信禮課程訓練

Science X》報導，對於接受堅信禮課程的年輕人，東芬蘭大學實踐神學家奈耶萊認為，年輕人的宗教信仰目前正處於異常活躍的狀態中，顛覆了過往宗教信仰正在衰落、女性比男性更虔誠，以及農村居民比城市居民更虔誠的傳統印象。

事實上，年輕人在學習堅信禮課程之後，生活中不同面相都會產生積極改變。然而，年輕人在接受堅信禮後，是否會繼續參與教區活動仍需牧者持續關懷與跟進。

年輕人 信仰 芬蘭

芬蘭男性基督徒增長 青年紛紛接受堅信禮

芬蘭青年更願意接受堅信禮！

