北韓新年前頻秀軍事肌肉 南韓與專家關注區域安全

中央社／ 首爾29日綜合外電報導

南韓合同參謀本部今天表示，軍方偵測到北韓昨天試射長程戰略巡弋飛彈，並與美方保持密切情報合作。南韓國防部發言人說，北韓一連串軍事活動是在「破壞朝鮮半島和平與穩定」。

國營北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓昨天試射兩枚長程戰略巡弋飛彈，並稱此舉是在向外界展示北韓因應外部威脅的作戰能力。

法新社和路透社引述北韓中央通信社指出，這項演練昨天在朝鮮半島西側的黃海舉行，旨在檢閱「長程飛彈分隊的反擊反應態勢和作戰能力」，並由北韓領導人金正恩親自督導。

北韓中央通信社說，這些巡弋飛彈飛行超過兩小時，並釋出飛彈發射與命中目標的照片。

金正恩表示：「朝鮮勞動黨和朝鮮民主主義人民共和國政府將一如既往，全力投入國家核武戰力無上限和持續性發展。」

南韓合同參謀本部（Joint Chiefs of Staff）說，南韓軍方昨天上午8時（台北時間上午7時）偵測到北韓從平壤附近的順安（Sunan）一帶發射多枚巡弋飛彈。

南韓合同參謀本部說，在與美方合作下，南韓軍方提前掌握並關注北韓試射飛彈最新動向。韓美情報部門正在分析具體參數。

南韓國防部發言人表示，北韓過去一週的一連串軍事活動，包括核動力潛艦建造工程，是「破壞朝鮮半島和平與穩定的行動」。

北韓上一次試射彈道飛彈是在今年11月初，恰逢美國總統川普訪問朝鮮半島、表達希望與金正恩會晤的一週之後。平壤當時並未回應川普的提議。

川普10月底批准南韓在美國船廠建造核動力潛艦的計畫，平壤上週也發布北韓首艘核動力潛艦的最新影像。

根據報導，金正恩近日頻頻露面，參與多項活動，此次發射意在凸顯北韓的軍事與經濟發展，並為預計將在2026年初召開的全國黨代表大會造勢。金正恩對巡弋飛彈沿朝鮮半島西側上空飛行並命中目標「非常滿意」。

韓聯社引述南韓軍方官員表示，北韓可能會在元旦前後試射更多飛彈，但南韓軍方拒絕對此置評。

韓國統一研究院（Korea Institute for NationalUnification）分析師洪珉（Hong Min，音譯）表示，北韓昨天的發射可能是在測試其巡弋飛彈的改良版本，尤其是能搭載常規武器或核武的型號。

首爾北韓大學院大學（University of North KoreanStudies）校長梁茂進（Yang Moo-jin）指出：「箭式巡弋飛彈射程約2000公里，不僅能打擊整個朝鮮半島，還能打擊駐日美軍後方基地。」

巡弋飛彈 北韓 南韓

