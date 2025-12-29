泰外長訪中與王毅見面 聚焦泰柬停火後邊境局勢

泰國外長希哈薩受邀訪問中國，昨天與中國外長王毅見面，就泰柬簽署停火協議後的邊境局勢交換意見。泰國外交部隨後表示，泰方感謝中國透過「亞洲方式」支持泰柬和平所發揮的作用及展現理解。

泰國外長希哈薩（Sihasak Phuangketkeow）昨天展開為期2天的訪中行程。泰國外交部先前表示，希哈薩是受中國外長王毅邀請赴雲南訪問，訪問期間將與中國外長舉行雙邊會談，並應中方提議參加中泰柬三方會議。

泰國外交部透過新聞稿指出，會談預計將聚焦泰柬局勢的最新發展，並在泰柬邊境一般邊境委員會（GBC）第三次特別會議成果的基礎上，探討如何確保雙方持續停火，促進兩國永久和平。

泰國和柬埔寨日前召開邊境一般邊境委員會，並發表聯合聲明，同意立即停火，承諾結束數週來的致命邊境衝突。

法新社報導，兩國防長簽署協議，終結20天來的衝突。這波衝突造成至少101人死亡，雙方超過50萬人流離失所。

泰國外交部表示，希哈薩28日與王毅見面，雙方就泰柬簽署停火協議後的邊境局勢及相關進展交換意見，並指泰方感謝中國透過「亞洲方式」支持泰柬和平所發揮的作用及展現理解。

泰國外交部表示，泰方認為，泰柬雙方應循序漸進調整外交關係，以增進彼此的信任與信心。泰方將在停火持續72小時後，考慮遣返自7月衝突以來拘留的18名柬軍，並希望柬方協助邊境泰籍人士返鄉。

泰國外交部28日發布新聞稿指出，中國外長歡迎雙方通過雙邊協商達成停火協議，重申中方的不干涉原則，並願為兩國永久和平提供平台支持。

中國在泰柬衝突中積極扮演調停角色，中國外交部23日曾發布消息指該部亞洲事務特使鄧錫軍18至23日先後前往柬埔寨和泰國，穿梭調停兩國衝突，並分別會見兩國總理及軍事、外交首長。