快訊

運氣爆棚？桃園市「周周抽」1萬與5萬同一人引質疑 經發局：得主符合規範

出國注意！旅遊不便險新制 一人限買兩張、機場加買恐被卡

雙城落幕中共就大規模圍台 蔣萬安嚴厲譴責並喊話賴總統「為政者要克制」

泰外長訪中與王毅見面 聚焦泰柬停火後邊境局勢

中央社／ 曼谷29日專電

泰國外長希哈薩受邀訪問中國，昨天與中國外長王毅見面，就泰柬簽署停火協議後的邊境局勢交換意見。泰國外交部隨後表示，泰方感謝中國透過「亞洲方式」支持泰柬和平所發揮的作用及展現理解。

⭐2025總回顧

泰國外長希哈薩（Sihasak Phuangketkeow）昨天展開為期2天的訪中行程。泰國外交部先前表示，希哈薩是受中國外長王毅邀請赴雲南訪問，訪問期間將與中國外長舉行雙邊會談，並應中方提議參加中泰柬三方會議。

泰國外交部透過新聞稿指出，會談預計將聚焦泰柬局勢的最新發展，並在泰柬邊境一般邊境委員會（GBC）第三次特別會議成果的基礎上，探討如何確保雙方持續停火，促進兩國永久和平。

泰國和柬埔寨日前召開邊境一般邊境委員會，並發表聯合聲明，同意立即停火，承諾結束數週來的致命邊境衝突

法新社報導，兩國防長簽署協議，終結20天來的衝突。這波衝突造成至少101人死亡，雙方超過50萬人流離失所。

泰國外交部表示，希哈薩28日與王毅見面，雙方就泰柬簽署停火協議後的邊境局勢及相關進展交換意見，並指泰方感謝中國透過「亞洲方式」支持泰柬和平所發揮的作用及展現理解。

泰國外交部表示，泰方認為，泰柬雙方應循序漸進調整外交關係，以增進彼此的信任與信心。泰方將在停火持續72小時後，考慮遣返自7月衝突以來拘留的18名柬軍，並希望柬方協助邊境泰籍人士返鄉。

泰國外交部28日發布新聞稿指出，中國外長歡迎雙方通過雙邊協商達成停火協議，重申中方的不干涉原則，並願為兩國永久和平提供平台支持。

中國在泰柬衝突中積極扮演調停角色，中國外交部23日曾發布消息指該部亞洲事務特使鄧錫軍18至23日先後前往柬埔寨和泰國，穿梭調停兩國衝突，並分別會見兩國總理及軍事、外交首長。

外交部 泰國 衝突

延伸閱讀

陸外長王毅：日本曾以「存亡危機事態」為幌子發動侵略 絕不能重演

沙烏地王儲會見王毅：堅持一中原則、反對外部勢力干涉

德國外長見韓正 盼稀土出口德企 韓正則促德恪守一中原則

會德外長 王毅提台灣日本強調一中原則無模糊空間

相關新聞

教宗也是人：身處在利益與政治中的教宗領袖處境

依據天主教會的官方記載，首任教宗（the Pope）是約納的兒子西滿（Simon son of Jonah），他曾與耶穌基督及宗徒們共同生活，並在日後因信仰受難，埋葬於羅馬的聖伯多祿大殿（St. Peter's Basilica）。

影／南韓總統李在明今首度入主青瓦台辦公！鳳凰旗回家畫面曝光

南韓總統李在明12月29日上午首度赴青瓦台辦公，總統府辦公室也在前總統尹錫悅遷出後約3年7個月，正式回到青瓦台。同日0時...

俄猛攻烏克蘭能源設施 寒冬常態斷電停暖「只能硬撐」

俄羅斯近來密集空襲烏克蘭發電廠、變電所與輸電網等能源設施，讓烏克蘭供電系統瀕臨崩潰，全國常態限電，基輔每日停電16小時，港市敖德薩一度斷電四天。住在大樓高層的人因此常停水、沒有暖氣也不能用電梯，有人無法煮飯，冰箱因經常斷電故障，或是冰存的食物因長時間斷電而壞掉。

台積電掀日本半導體招商戰 看地方創生成敗轉捩點

隨著台積電進駐熊本帶動地方經濟復甦，日本各地掀起半導體招商競賽。不過半導體產業的高收益背後隱藏著極高的轉向風險。東洋經濟透過熊本、宮城及新潟三個代表性案例指出，招商不是萬靈丹，探討地方政府如何在招商初期、營運及產業周期中，建立起真正的永續發展對策，避免在產業博弈中淪為被擺布的棋子。

法國傳奇女星碧姬芭杜辭世 各界反應一覽

法國影壇傳奇女星碧姬芭杜（Brigitte Bardot）逝世，享壽91歲，法國政治人物和影星陸續表達哀悼，路透社以下摘...

緬軍政府辦大選 遭批缺公信力

緬甸自廿八日起進行三階段、分區方式的大選。這是自二○二一年二月軍方發動政變推翻民選政府以來，緬甸首次舉行大選，而上次大選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。