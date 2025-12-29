百萬蘇丹難民湧埃及 歷史誓言難敵現實經濟困頓

蘇丹自2023年4月爆發內戰至今，已形成全球最大的流離失所和飢餓危機。埃及目前接收約120萬名蘇丹難民，成為蘇丹難民最大接收國。但在埃及經濟相對困頓下，蘇丹難民也面臨日益嚴峻的避難挑戰，包括被強制遣返回蘇丹的風險。

根據全球性難民協助團體「國際難民」（RefugeeInternational）組織分析，自蘇丹內戰爆發後，想外逃的流離失所者以遷往鄰國為主，包括埃及、查德、南蘇丹和衣索比亞，其中前往埃及的人數最多。依據聯合國難民署（UNHCR）2025年底最新資料顯示，目前約有120萬蘇丹人流亡在埃及。

「國際難民」組織指出，埃及經濟狀況比蘇丹其他周邊國家好；此外，埃及與蘇丹在文化、語言和歷史上的連結更強，兩國官方語言皆為阿拉伯語，人口以遜尼派穆斯林為主。這些相似之處有助於蘇丹難民較容易融入埃及社會。

實際上，埃及與蘇丹的關係並非一般鄰國關係。埃及在1820年代與土耳其共治蘇丹，蘇丹被視為埃及的軍事緩衝區。之後在1899到1956年期間，又與英國共管蘇丹。埃及也因此長期主張「埃及蘇丹一體」。

埃及續在2004年和蘇丹簽立「4項自由協議」（FourFreedom Agreement），讓蘇丹人民除16至49歲男子外，均可免簽證自由進出埃及、置產居住、工作，以及享90%學費折扣接受大學教育。

一名在內戰爆發後不久即來到埃及的蘇丹籍女子阿米拉（Amila）告訴中央社記者，埃及和蘇丹原本就像是兄弟國家。但內戰後逃至埃及的人數突然暴增，因此，埃及政府也緊急在2023年6月修改政策，要求所有蘇丹人進入埃及前都必須先取得有效簽證。

一名居住在開羅市中心高級住商區「莫漢德辛」（Mohandessin）的埃及男子阿拉（Alaa）向中央社記者抱怨說，內戰爆發後大批蘇丹人住進開羅，瞬間讓他們這區房源緊張，而且房價也被拉抬不少。

「國際難民」組織指出，許多蘇丹家庭與埃及在工作、生活和生意往來上都有緊密的連結，加上埃及現有的蘇丹僑民群體，也為內戰逃難者提供了一個相對強大的支援網路。而且與沙烏地阿拉伯或阿聯等海灣國家相比，埃及的生活成本更低。開羅也成為埃及蘇丹難民最集中的地區。

阿米拉告訴中央社記者，他們一家人也是在早先一步於開羅置產的蘇丹親友介紹下搬進莫漢德辛，現在有多個蘇丹家庭都同住在周邊住宅大樓內，形成一個小蘇丹圈。

這些能在埃及合法置產的蘇丹人都擁有較寬裕的經濟條件，通常從蘇丹港（Port Sudan）國際機場搭機抵達埃及。然而，絕大多數難民都是從蘇丹南部邊境，冒險偷渡進入埃及。「國際難民」組織提及，這些難民在偷渡途中面臨許多嚴重風險，包括被勒索、發生交通事故、蘇丹當局打擊報復，甚至在某些情況下還會喪命。

「國際難民」組織還說，儘管埃及是接收蘇丹難民最多的國家，也給予蘇丹人最友善的政策。但對蘇丹難民而言，居住在埃及仍非易事。埃及與其他接收蘇丹難民的非洲國家最大不同點是，埃及境內未設難民營，加上當難民初抵埃及時，剛經歷創傷性事件，也尚無謀生方式，食物和基本服務都匱乏。

由於埃及本身近年經濟困頓，又已接收世界各國難民共約900萬人，因此在2024年12月通過「庇護法」（Asylum Law），讓蘇丹難民在埃及避難面臨進一步的挑戰，許多無照難民學校和蘇丹商店遭到關閉，醫院時而拒絕接診，並對蘇丹人聚居區域進行突檢。

「國際難民」組織呼籲，鑑於蘇丹持續不斷的衝突，埃及政府應承認蘇丹人具有初步難民身份，並停止將蘇丹人遣返回蘇丹。