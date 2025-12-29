影／南韓總統李在明今首度入主青瓦台辦公！鳳凰旗回家畫面曝光

南韓總統李在明12月29日上午首度赴青瓦台辦公，總統府辦公室也在前總統尹錫悅遷出後約3年7個月，正式回到青瓦台。同日0時，象徵南韓國家元首的鳳凰旗先在龍山國防部大樓緩緩降下，隨後改於青瓦台升起，為回歸揭開序幕。

News1報導，李在明於首爾時間上午9時13分（台灣時間8時13分）搭乘總統專用車穿過青瓦台正門；門外聚集的數十名支持者揮手迎接，高喊「李在明萬歲」「總統加油」，口號聲一路追著車隊入內。

這是南韓總統再次在青瓦台辦公，距離上一位在青瓦台處理公務的前總統文在寅已相隔1330天。李在明入主青瓦台的首個行程是在本館與幕僚茶敘，隨後將前往國家危機管理中心視察。

不過，由於青瓦台官邸整修尚未完工，李在明短期內仍將自目前居住的漢南洞官邸往返青瓦台通勤；青瓦台官邸預計在2026年上半年完成修繕與安全檢查。

東亞日報報導，配合李在明回歸青瓦台，總統警護處自22日至26日連續5天，與國家情報院等13個相關機關聯合，對青瓦台主要建物與設施、園區內山區等展開全面安檢；由於青瓦台過去3年多曾對外開放，維安單位也同步強化清查作業。

報導指出，安檢重點包括排查竊聽裝置、隱藏攝影機等可疑設備，並逐一檢視各類電子器材與資訊通信技術（ICT）基礎設施。警護處相關人士說，龍山總統辦公室先前屢傳「遭竊聽、監聽」疑慮，因此此次以消除國民不安為目標，進行綜合檢查並採取必要措施，避免出現保安問題。