快訊

共軍宣布圍台軍演 「共機預警機」現蹤台海南、北空域

2025年全球百大美女名單出爐 周子瑜、葉舒華上榜

教宗也是人：身處在利益與政治中的教宗領袖處境

影／南韓總統李在明今首度入主青瓦台辦公！鳳凰旗回家畫面曝光

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
象徵南韓國家元首權威的鳳凰旗29日0時在青瓦台緩緩升起。歐新社
象徵南韓國家元首權威的鳳凰旗29日0時在青瓦台緩緩升起。歐新社

南韓總統李在明12月29日上午首度赴青瓦台辦公，總統府辦公室也在前總統尹錫悅遷出後約3年7個月，正式回到青瓦台。同日0時，象徵南韓國家元首的鳳凰旗先在龍山國防部大樓緩緩降下，隨後改於青瓦台升起，為回歸揭開序幕。

⭐2025總回顧

News1報導，李在明於首爾時間上午9時13分（台灣時間8時13分）搭乘總統專用車穿過青瓦台正門；門外聚集的數十名支持者揮手迎接，高喊「李在明萬歲」「總統加油」，口號聲一路追著車隊入內。

這是南韓總統再次在青瓦台辦公，距離上一位在青瓦台處理公務的前總統文在寅已相隔1330天。李在明入主青瓦台的首個行程是在本館與幕僚茶敘，隨後將前往國家危機管理中心視察。

不過，由於青瓦台官邸整修尚未完工，李在明短期內仍將自目前居住的漢南洞官邸往返青瓦台通勤；青瓦台官邸預計在2026年上半年完成修繕與安全檢查。

東亞日報報導，配合李在明回歸青瓦台，總統警護處自22日至26日連續5天，與國家情報院等13個相關機關聯合，對青瓦台主要建物與設施、園區內山區等展開全面安檢；由於青瓦台過去3年多曾對外開放，維安單位也同步強化清查作業。

報導指出，安檢重點包括排查竊聽裝置、隱藏攝影機等可疑設備，並逐一檢視各類電子器材與資訊通信技術（ICT）基礎設施。警護處相關人士說，龍山總統辦公室先前屢傳「遭竊聽、監聽」疑慮，因此此次以消除國民不安為目標，進行綜合檢查並採取必要措施，避免出現保安問題。

南韓總統李在明29日首度赴青瓦台辦公。歐新社
南韓總統李在明29日首度赴青瓦台辦公。歐新社

青瓦台 李在明 官邸

延伸閱讀

北韓機關報「勞動新聞」 南韓放寬管制

川普訪韓獲金冠 回贈李在明全球僅5把的「白宮金鑰匙」

訪韓獲贈金冠與最高級勳章 川普回送李在明「白宮金鑰匙」曝光

「罰到幾艘船湊錢也吃不消」 李在明要求打擊大陸漁船非法捕撈

相關新聞

影／南韓總統李在明今首度入主青瓦台辦公！鳳凰旗回家畫面曝光

南韓總統李在明12月29日上午首度赴青瓦台辦公，總統府辦公室也在前總統尹錫悅遷出後約3年7個月，正式回到青瓦台。同日0時...

緬軍政府辦大選 遭批缺公信力

緬甸自廿八日起進行三階段、分區方式的大選。這是自二○二一年二月軍方發動政變推翻民選政府以來，緬甸首次舉行大選，而上次大選...

法國電影界傳奇人物！性感巨星碧姬芭杜過世 享耆壽91歲

活躍於1950與60年代的法國性感巨星碧姬芭杜（Brigitte Bardot）已過世，享耆壽91歲。她被暱稱BB與「性...

台積電掀日本半導體招商戰 看地方創生成敗轉捩點

隨著台積電進駐熊本帶動地方經濟復甦，日本各地掀起半導體招商競賽。不過半導體產業的高收益背後隱藏著極高的轉向風險。東洋經濟透過熊本、宮城及新潟三個代表性案例指出，招商不是萬靈丹，探討地方政府如何在招商初期、營運及產業周期中，建立起真正的永續發展對策，避免在產業博弈中淪為被擺布的棋子。

法國傳奇女星碧姬芭杜辭世 各界反應一覽

法國影壇傳奇女星碧姬芭杜（Brigitte Bardot）逝世，享壽91歲，法國政治人物和影星陸續表達哀悼，路透社以下摘...

促停火 王毅與泰柬外長雲南會談

泰國與柬埔寨廿七日簽署聯合聲明同意停火，在停火生效關鍵七十二小時內，大陸外交部長王毅邀請泰柬兩國外長於昨日與今日赴雲南舉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。