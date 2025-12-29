葉門青年運動：以色列在索馬利蘭任何布局將成軍事目標

快訊

中央社／ 沙那28日綜合外電報導

葉門什葉派激進團體青年運動叛軍領袖今天在聲明中警告，以色列索馬利蘭的任何部局都將被視為「軍事目標」。以色列承認脫離索馬利亞獨立的索馬利蘭之舉遭到一波國際譴責。

法新社報導，根據青年運動（Houthi）所屬媒體今天在網路上發布的聲明，青年運動最高領袖胡提（Abdulmalik al-Houthi）表示：「我們將以色列在索馬利蘭的任何部局視為我方武裝部隊的軍事目標，因為這構成對索馬利亞和葉門的侵略，也威脅到區域安全。」

以色列於26日宣布正式承認索馬利蘭，成為自從1991年該自行宣告獨立共和國脫離索馬利亞以來，第一個予以承認的國家。

胡提警告，此舉將釀成嚴重後果，稱承認索馬利蘭「是針對索馬利亞及其周邊的非洲地區，以及葉門、紅海和紅海沿岸國家的敵對立場」。

數十年來積極尋求國際承認的索馬利蘭位處亞丁灣（Gulf of Aden）戰略要地，擁有自己的貨幣、護照和軍隊。

區域分析人士認為，與索馬利蘭關係升溫將有助以色列更方便進入紅海，使其得以對葉門的青年運動叛軍進行打擊。

2023年10月加薩戰爭爆發後，以色列多次襲擊葉門目標，作為對青年運動攻擊以色列的回應。

以色列承認索馬利蘭引發非洲聯盟（AfricanUnion）、埃及、土耳其、有6個成員國的波斯灣合作理事會（Gulf Cooperation Council）和總部位在沙烏地阿拉伯的伊斯蘭合作組織（Organisation of IslamicCooperation）批評。

歐洲聯盟則堅稱，索馬利亞的主權應該受到尊重。

