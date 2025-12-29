金正恩督導長程戰略巡弋飛彈試射 宣示全力發展核戰力

快訊

中央社／ 首爾29日綜合外電報導

國營北韓中央通信社今天報導，領導人金正恩昨天親自督導長程戰略巡弋飛彈試射，重申將持續全力發展核戰力。

⭐2025總回顧

聯合新聞通訊社（韓聯社）引述北韓中央通信社（KCNA）報導，這項演練昨天在黃海舉行，旨在檢閱「長程飛彈分隊的反擊反應態勢和作戰能力」。

報導指出，戰略巡弋飛彈沿預設飛行軌道分別飛行1萬199秒和1萬203秒後擊中目標。

中央通信社報導，「他（指金正恩）重申，朝鮮勞動黨和朝鮮民主主義人民共和國政府將一如既往，全力投入國家核武戰力無上限和持續性發展」。朝鮮民主主義人民共和國是北韓的正式國名。

路透社引述北韓中央通信社報導，金正恩對於巡弋飛彈按照預設軌道，在朝鮮半島西部海域上空飛行後成功命中目標表示滿意。

金正恩表示，「定期檢閱朝鮮民主主義人民共和國核嚇阻構成要素的可靠性和快速反應能力…是負責任作法」，因為國家「正面臨各種安全威脅」。

報導指出，金正恩重申，北韓將持續全力發展其核戰鬥力量。

巡弋飛彈 北韓 金正恩

