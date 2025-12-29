科索沃國會大選出口民調：執政黨有望勝出但恐難過半

科索沃民族主義派總理庫提所屬政黨預料將在今天的國會選舉中勝出，但能否取得足夠席次，以打破一年以來癱瘓國會、拖延重要國際金援的政治僵局，仍在未定之天。

路透社報導，這是科索沃今年第2次舉行國會選舉。2月時庫提（Albin Kurti）領導的自決黨（Vetevendosje）未能取得多數，組成聯合政府的談判進行數月後失敗，促使總統奧斯曼尼（Vjosa Osmani）於11月解散國會並宣布提前舉行選舉。

Dukagjini電視台晚間7時投票結束後不久公布出口民調顯示，自決黨得票率達45.7%，不過似乎難以在120席國會中取得單獨執政所需的61席。

據出口民調，兩大在野黨科索沃民主黨（Democratic Party of Kosovo）、科索沃民主聯盟（Democratic League for Kosovo）分別可獲22%、15.6%選票。

出口民調公布後，庫提發布影片訊息表示：「公民意志如今已在票匭中。維護這項意志對於選舉過程的正當性與公信力而言至關重要。」

值此關鍵時刻，若再次無法組成政府並重啟國會，將導致危機延長。國會議員必須於明年4月選出新總統，並批准總值10億歐元（約12億美元）的歐洲聯盟和世界銀行（World Bank）貸款協議，而這些貸款協議在未來數月內即將失效。