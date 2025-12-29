蘇利南男子持刀行凶 9名死者包括5名兒童
南美大陸東北部國家蘇利南警方今天表示，一名男子夜間在首都巴拉馬利波持刀殺害9人，其中包括5名兒童。警方指出，嫌犯受傷，已經被捕。
法新社報導，根據當地媒體，這名男子疑似有精神疾病，遇害者中有4人是他的子女，案發地點在他的住家和周圍。
據報導，案發前嫌犯曾與妻子通電話發生口角，隨後在家中廚房持刀砍殺11歲女兒多達44刀。
路透社報導，警方表示，凶嫌於昨天深夜至今天清晨在巴拉馬利波（Paramaribo）襲擊，導致4名成人、5名兒童死亡。另有一名兒童和一名成人受傷，已送醫治療。
當局指出，嫌犯持利器攻擊警方時，員警在逮捕過程中朝其腿部開槍。
